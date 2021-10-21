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影／嘜害人！國道開車邊看書 網酸：找不到煞車那頁？
危險駕駛真的是害人害己！有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段誇張影片，一輛休旅車行駛在國道1號南下接國道2號處，但是這輛車的駕駛，竟然一邊開車一邊翻閱文件，毫無危險意識，讓人為他捏把冷汗。
網友看完影片之後，也紛紛留言狠酸駕駛：「手冊翻半天，不知道怎麼把車子停下來？」、「偏偏就是找不到煞車的那頁...」、「抱歉抱歉 今天要考駕照筆試！」、「臨時抱佛腳最佳範例（大誤）」、「等等要去演八點檔（人生跑馬燈）在背台詞」、「生意做這麼大 不會請司機喔？」、「這位老闆以為他開的是特斯拉嗎？」、「連開車都那麼認真 我自嘆不如」、「拍攝者可以不要妨礙別人認真學習嗎？（大誤）」
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