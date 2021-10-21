稱「未看到有人」 無照翁駕車撞死人

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門拜拜返家，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才會撞上，警詢後依過失致死罪嫌移送。

據了解，蘇翁與妻子育有一子，目前已退休，今天凌晨他步行到住家附近的廟宇拜拜，在返家途中經過新北市林口區文化北路一段巷口的斑馬線，還站在路旁等待幾輛車通行後，才走上斑馬線，未料開車要去菜園顧菜的蔡翁行經斑馬線時未減速，直接撞上蘇翁，蘇翁被撞飛後倒地，失去呼吸心跳。

警、消趕赴現場將已無生命跡象蘇翁送醫，急救後蘇翁仍宣告不治。警方調查，蔡翁未酒駕，因未通過汽車駕照考試沒有駕照，他供稱是經過時「沒看到有人」，才會不慎撞上他。

蘇翁今天下午進行相驗程序，蘇妻到場十分難過。相驗後發現蘇翁因顱內出血重傷導致傷重死亡，家屬無意見，檢警將遺體交還以處理後事。

林口警方指出，該路段其實車禍不多，因為車流量本來就少，警詢後已依過失致死罪嫌將蔡翁移送新北地檢署，並針對蔡姓老翁無照駕駛部分開罰，後續肇責判定交由交通分隊處理。