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視障男找嘸工作拎背包流浪 警化身「你的眼」送他返家
台中市23歲劉男昨在豐勢路旁呆坐，警方靠近發現劉男雙眼失明，擔心危險，將他帶返所內。聯繫劉男父親，原來劉男前晚找工作不順利，心情不好拎大背包與一根拐杖就離家，所幸警方化身「你是我的眼」，結束劉男在外流浪驚魂記。
昨天中午11點多，台中市警局東勢分局獲報有民眾呆坐豐勢路旁，旁邊就是陣陣車流，險象環生，土牛所巡佐謝庭龍、警員賴柏呈到場，發現23歲劉男雙眼失明，只說出家住南投縣草屯鎮，無法說清楚為何在該處逗留，警方擔心劉男飢餓，先送返所內。
警方以警用電腦查詢，聯繫上住在豐勢路的劉父，劉父解說，兒子前天(19日)深夜因找不到工作、心情不好，竟未告知他就離家流浪，所幸警方化作兒子的「眼」，安全將他帶回，父子得以團聚，感謝警方協助。
東勢警分局呼籲，民眾家中若有失智、瘖啞或身心障礙親友應加強關懷及照護，可在其衣物繡上姓名及聯絡電話，或配帶愛心手環或項鍊名牌，如不慎走失，警方或民眾發現時，能快速幫他找到回家的路。
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