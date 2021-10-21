快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視障男找嘸工作拎背包流浪 警化身「你的眼」送他返家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市23歲劉男昨在豐勢路旁呆坐，警方靠近發現劉男雙眼失明，擔心危險，將他帶返所內。聯繫劉男父親，原來劉男前晚找工作不順利，心情不好拎大背包與一根拐杖就離家，所幸警方化身「你是我的眼」，結束劉男在外流浪驚魂記。

昨天中午11點多，台中市警局東勢分局獲報有民眾呆坐豐勢路旁，旁邊就是陣陣車流，險象環生，土牛所巡佐謝庭龍、警員賴柏呈到場，發現23歲劉男雙眼失明，只說出家住南投縣草屯鎮，無法說清楚為何在該處逗留，警方擔心劉男飢餓，先送返所內。

警方以警用電腦查詢，聯繫上住在豐勢路的劉父，劉父解說，兒子前天(19日)深夜因找不到工作、心情不好，竟未告知他就離家流浪，所幸警方化作兒子的「眼」，安全將他帶回，父子得以團聚，感謝警方協助。

東勢警分局呼籲，民眾家中若有失智、瘖啞或身心障礙親友應加強關懷及照護，可在其衣物繡上姓名及聯絡電話，或配帶愛心手環或項鍊名牌，如不慎走失，警方或民眾發現時，能快速幫他找到回家的路。

23歲劉男雙眼失明，前天(19日)深夜因找不到工作、心情不好，竟離家流浪，所幸警方化作他的「眼」，安全將他帶回，父子得以團聚。記者林佩均／翻攝
23歲劉男雙眼失明，前天(19日)深夜因找不到工作、心情不好，竟離家流浪，所幸警方化作他的「眼」，安全將他帶回，父子得以團聚。記者林佩均／翻攝

失明 台中市

延伸閱讀

雄中全盲生黃崇恩苦練 奪台北視障音樂節鋼琴首獎

詹姆士化身料理魔術師 向國際廚師日致敬

三大男神同框超吸睛！李鍾碩攜手金來沅、車銀優主演恐怖電影《分貝》，化身帥氣海軍

《雲豹森林》來了！本周日「奇里乖」化身穿山甲解危機

相關新聞

影／嘜害人！國道開車邊看書 網酸：找不到煞車那頁？

危險駕駛真的是害人害己！有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段誇張影片，一輛休旅車行駛在國道1...

視障男找嘸工作拎背包流浪 警化身「你的眼」送他返家

台中市23歲劉男昨在豐勢路旁呆坐，警方靠近發現劉男雙眼失明，擔心危險，將他帶返所內。聯繫劉男父親，原來劉男前晚找工作不順...

捲入10億元放款糾紛？彰化某財務整合公司遭潑漆

彰化縣溪湖區某財務整合公司遭人漆潑警告，牽扯出溪湖、鹿港、二林十多名金主催收合計約10億元「放款」不順，出動黑白兩道找財...

新店「煙火哥」亂放煙火罰9萬 怕車子被查封繳錢了

被網友戲稱「煙火哥」的男子邱銘祥，滯納違規施放煙火罰鍰9萬元，行政執行署台北分署20日派員會同新北市政府消防局、轄區員警...

不爽友人巴頭嗆什麼咖 他猛捅2刀害斃命殺人罪判15年

桃園陳姓男子和胡姓友人有宿怨，去年國慶日帶整車榔頭、土橇及圓鍬到小吃店尋仇，持折疊刀連捅胡胸口2刀再拔出，胡心臟、肺遭刺...

影／網虧：以為在騎2輪膩？想鑽車卻撞車 後車門開口笑

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」貼出一段行車記錄器影片，有網友指出，地點在高雄市凱旋路上。影片中一輛黑車慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。