捲入10億元放款糾紛？彰化某財務整合公司遭潑漆

彰化縣溪湖區某財務整合公司遭人漆潑，牽扯出溪湖、鹿港、二林十多名金主催收合計約10億元「放款」不順，出動黑白兩道找財務整合公司負責人出面，引起警方關注。示意圖／ingimage

彰化縣溪湖區某財務整合公司遭人漆潑警告，牽扯出溪湖、鹿港、二林十多名金主催收合計約10億元「放款」不順，出動黑白兩道找財務整合公司負責人出面，引起警方重視，密切注意黑白兩道動向。

溪湖警分局今天表示，財務整合公司遭潑漆一事，公司人員根據監視錄畫面報案，警方當天找到潑漆男子，依毀損罪嫌移送偵辦，至於公司營業是民間商業行為，借貸關係相當複雜，警方不介入，但會關注地方治安。

溪湖地方人士指出，某財務整合公司負責人經營二胎、三胎貸款，最基本利息從1角起算，例如有資金需求的民眾借款10萬元，每月支付3000元利息，財務整合公司收取1200元，其餘1800元交給放款的公司、企業和地方商家。

某財務整合公司營業多年，負責人對放款金主「有來有還」，建立良好「商譽」，不但經營本業，還多角化經營跨足餐飲業，做得有聲有色，願意放款的金主遍布彰化政界與企業。

最近兩年疫情影響景氣，地方人士知道債務人抵押品優先被金融機構扣住及拍賣，財務整合公司能拿到的不多，有的債務人低押品不夠抵付銀行借款本息，財務整合公司什麼都沒拿到，仍需支付利息給放款金主。

溪湖地方人士指出，放款給財務整合公司的政界人士，放款金額從千萬到1億元，某企業更高達7億元，合計約10億元，約4個月前財務整合公司開始遲延支付利息，負責人保證負責到底，結果經常找不到人，其中一名金主不滿，找黑衣人上門潑漆。

財務整合公司目前大門深鎖，負責人透過朋友對外宣布易主經營，他會出面處理，似乎未獲放款金主採信，各自透過黑白兩道找人，警方接獲線報，密切注意各方動態。