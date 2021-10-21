不爽友人巴頭嗆什麼咖 他猛捅2刀害斃命殺人罪判15年

桃園陳姓男子和胡姓友人有宿怨，去年國慶日帶整車榔頭、土橇及圓鍬到小吃店尋仇，持折疊刀連捅胡胸口2刀再拔出，胡心臟、肺遭刺穿斃命，陳落網辯稱「喝的很醉」否認殺人犯意；桃園地院勘驗監視器，認為陳殺人主觀犯意明確，案發時精神正常，依殺人罪判他15年，可上訴。

檢警調查，陳男（45歲）去年6月和胡在薑母鴨店發生衝突，曾遭胡拿酒瓶打傷頭懷恨在心，10月9日晚上9點在平鎮區東豐路小吃店遇到胡，先是辱罵他一頓又回家拿土橇、榔頭、圓鍬、甩棍及折疊刀，隔天凌晨1點折返回去尋仇，雙方一陣扭打，陳拿折疊刀刺進胡胸口。

陳不罷休，拔出刀子往胡胸部刺第2刀，又拔出後才停止，犯後跑到中壢區1間按摩店休息，落網一度經法院無保請回引起社會譁然，檢方抗告成功才收押。

陳在警詢時說，胡嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」；檢方訊時，陳表示被胡打傷頭導致無法睡覺，對方還恐嚇如果提告就要叫小弟拿刀捅他、對外放風聲說要修理他，心裡才會埋怨想對胡報仇。

陳在偵訊、審理時矢口否認殺人，辯稱當時真的很醉、印象中拿榔頭，後來看監視器才知是拿刀，還說只有揮舞，沒有傷害的故意；陳的辯護人也說，陳自始無殺人故意，應該僅有傷害，究竟是刺1刀還2刀，陳自己也無法判斷，且陳案發有飲酒，無法判斷事發經過，

法院勘驗店家內監視器、現場證人證詞，認定陳確實有用折疊刀刺擊胡，驗屍報告也指出，胡心臟、左肺受創，其中一處深4公分，監視器也拍下陳持刀猛刺胡，自右向左身體旋轉又抽出等，認為他確有殺人客觀犯意。