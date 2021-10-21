新店「煙火哥」亂放煙火罰9萬 怕車子被查封繳錢了

被網友戲稱「煙火哥」的男子邱銘祥，滯納違規施放煙火罰鍰9萬元，行政執行署台北分署20日派員會同新北市政府消防局、轄區員警至邱家中查封他名下的車輛，邱為避免車輛被扣，當場繳清罰鍰。

邱銘祥多次違規施放煙火，造成民眾困擾，台北分署將執行案列重點案件，經調查發現，邱名下有2017年出廠的車輛可供執行，利用管道尋找邱的車輛。

本月20日清晨，新北市新店區中興路2段的「圓頂社區」附近傳出巨響，新店分局偵查隊碧潭派出所查緝，於邱住家發現邱的車輛，透過消防局通報台北分署，分署隨即派員到場處理、執行。