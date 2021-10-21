男施放煙火挨罰 車輛查封前繳清9萬元罰鍰
被新北市新店區民眾稱為「煙火哥」的邱姓男子積欠違規施放煙火罰鍰9萬元未繳，行政執行署台北分署昨天循線至邱男住處欲查封車輛，邱男見狀隨即提款，繳清全數罰鍰。
法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，被新店居民與網友稱為「煙火哥」的邱姓男子，因滯納違規施放煙火罰鍰新台幣9萬元未繳，經新北市政府消防局移送強制執行。
台北分署表示，邱姓男子屢次違規施放煙火，造成民眾困擾，因此列為重點執行案件，經調查發現，邱男名下尚有車輛可供執行，即利用多方管道積極尋找車輛。
新聞稿指出，新店區中興路2段附近昨天清晨傳出巨響，新北市政府警察局新店分局偵查隊及碧潭派出所查緝邱男，並在邱男住處發現車輛，即透過新北市政府消防局通報，台北分署隨即派員到場。
執行人員嚴正告知邱姓男子如拒不繳納罰鍰，將查封車輛；邱男不久後即拿著提款卡騎車外出領錢，返回後當場繳清9萬元罰鍰。
台北分署呼籲民眾，勿因車輛具機動性質即心存僥倖，台北分署會透過行使調查權及與其他機關協力等方式確實找尋，並即時實施查封，以貫徹公權力。
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