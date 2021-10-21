聽新聞
test
0:00 / 0:00
打完兩劑科興想再打BNT被拒 竹科主管竟恐嚇丟汽油彈
新竹縣竹北市一名男子，昨晚到竹北文興路上某診所要施打BNT疫苗，卻被在場醫護人員告知因為已經在中國接種過疫苗，因此無法替他施打，沒想到袁男不滿打不到BNT，當場破口大罵，甚至情緒越講越激動，並恐嚇要拿汽油彈砸診所，嚇得診所報警求救，但袁男則趁隙離開，竹北警方目前已介入調查。
這名袁姓男子（51歲）是經由疫苗預約平台預約施打BNT疫苗，不過昨天下午3點他到指定診所施打疫苗時，卻被診所醫護告知衛生局已通知，因為袁男在中國已經施打過2劑科興疫苗，因此被視為已完成接種，不需再接種其他疫苗。
袁男不滿事前他聯繫衛生所，衛生所人員明明告知他可以打，為何到了現場，診所人員卻提供衛生局不一樣的答案，讓他十分不滿，執意要求衛生所應該給個交代，讓他可以施打BNT疫苗，情緒激動之下竟恐嚇「我會拿汽油彈來丟！」讓診所人員十分害怕。
據了解，這名袁姓男子還是竹科某大型企業的高級主管，因曾前往中國出差，所以才會在當地施打完科興疫苗，沒想到這次回台，疑似想打第3劑疫苗增強保護力，又因接種資料有登記時間上的落差，所以他才能順利利用中央疫苗預約平台預約到BNT疫苗。
新竹縣衛生局則表示，根據中央流行疫情指揮中心說明，在國外接種過國際認證疫苗者，就被視為有效接種，因此打完2劑疫苗後不需追加，但若在中國只接種1劑科興或國藥疫苗，返台後4周則可混打第2劑其他廠牌疫苗。
竹北警方表示，事發後警方已積極偵辦，診所也已報案提告，警方同時通知診所人員到派出所製作筆錄還原事發情況，全案目前已朝恐嚇罪嫌偵辦，因為涉及醫療法部分，將再通知嫌疑人袁姓男子到案說明，並且函送新竹地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言