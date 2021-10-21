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桃園橄欖球委員會主委揍全運會裁判 體育局：將懲處

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

全運會18日在淡水商工進行橄欖球冠亞軍賽，賽後桃園市體育總會橄欖球委員會現任及前任主委認為判決不公，涉嫌砸椅、毆傷林姓裁判員，被警方依傷害、恐嚇罪嫌將兩人函送法辦。桃園市體育局今天表示，嚴正譴責各種形式的暴力行為，全運會結束後將針對該代表隊及委員會懲處，避免類似情事再發生。

全運會橄欖球金牌戰18日在新北市淡水商工舉行，新北與桃園爭冠。桃園原以10比7領先，但下半場尾聲疑似發生非法阻擋違例事件，且當下助理裁判舉旗，使桃園選手誤判對方選手有犯規情事而停止防守，讓新北市代表隊達陣得分，賽事逆轉，最後由新北市獲勝。

當日桃園市體育總會橄欖球委員會林姓主委及吳姓前主委在場觀賽，認為比賽有判決不公情事，賽後口頭向大會提出申訴，但大會表示裁判依規定執法申訴無效，導致兩人與助理裁判發生推擠等衝突。林姓主委表示，19日與吳姓前主委均有親自向該名裁判道歉，並深刻反省，本次事件已交由警方處理，願意接受司法制裁及市府的懲處。

桃園市體育局表示，桃園市橄欖球代表隊2019年全運會獲第三名，本次能闖進冠亞軍戰實為不易，當天選手在輸球後雖有沮喪難過，但未針對對方選手及裁判有任何粗暴行為，該隊教練及隊長也認為這是最好的結果及經驗，未來會持續努力，現任林姓主委及吳姓前主委的行為屬個人行為，不代表教練、球員的想法及立場。

體育局表示，參與運動賽事應秉持運動家精神，未來將加強代表隊領隊、教練、職員的督導及教育，避免類似情事再上演；另外，體育局強調，吳姓前主委非桃園市代表隊職員，其個人行為已交由警方依法處置，會追蹤後續偵辦進度。

全運會橄欖球金牌戰在新北市淡水商工舉行，桃園橄欖球委員會林姓主委（紅圈）涉嫌丟擲折疊椅，打傷林姓裁判。圖／讀者提供
全運會橄欖球金牌戰在新北市淡水商工舉行，桃園橄欖球委員會林姓主委（紅圈）涉嫌丟擲折疊椅，打傷林姓裁判。圖／讀者提供

桃園 裁判

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