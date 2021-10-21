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提升消防救護能力 全國首座SCBA檢測室落腳三峽

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

近期全國惡火事件頻傳，新北市三峽8月也發生火災奪6命悲劇，消防局配合第五救災救護大隊(後稱五大)新廳舍工程，在三峽打造全國首座空氣呼吸器（SCBA）檢測室。市長侯友宜表示，未來還有鳳鳴、坪林分隊要落成，另有3處規畫中，要給予足夠資源才能讓消防弟兄在前線打仗。

五大原先位在隆恩分隊旁，因空間狹小車輛進出保養不易，前年規畫在一旁近900坪廢棄空地中新建廳舍，同時擴大車輛保養中心規模。

新廳舍工程總經費約1.3億，除打造地上6層地下1層建築物外，負責全市752輛消防車的保養中心也從原先3輛擴大到可同時容納8輛，大幅提升保養效率。

侯友宜表示，五大所負責土樹三鶯地區中，有住宅、工廠、山區以及觀光景點，災害類型多，在車輛保養中都要比照東京、香港等世界等級，希望相關硬體落成後，能提升救災救護能量。

除車輛保養中心外，消防局更引進全台首座SCBA檢測室，SCBA是消防員深入火場必備裝備，但先前要維護都得送回原廠，沒有統一管道，在設立檢測室後，除裝備可以就近維護外，消防人員也能從中學習。

消防局表示，在五大新廳舍完工後，未來正在施工的坪林與鳳鳴分隊，分別將在年底以及明年完工，另有雙溪、淡海與貢寮等3處分隊正在規畫中。侯友宜說，搜救就是打仗，過去跟不上時代的老舊廳舍都該更新，讓消防弟兄能在前線安心打仗。

市議員江怡臻指出，不只消防、警察等公務空間，也希望清潔隊空間能夠順利改善，未來會研擬如何協助爭取，提供辛苦的清潔隊員一個好的工作環境。

新北市長侯友宜（中）出席第五救災救護大隊廳舍落成典禮，藉由老舊廳舍工程陸續更新，承諾讓守在前線的消防員能安心作戰。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（中）出席第五救災救護大隊廳舍落成典禮，藉由老舊廳舍工程陸續更新，承諾讓守在前線的消防員能安心作戰。記者張哲郢／攝影
新北市第五救災救護大隊暨車輛保養中心在今天落成，也引進全台首座SCBA檢測室，盼提升救災救護效率。記者張哲郢／攝影
新北市第五救災救護大隊暨車輛保養中心在今天落成，也引進全台首座SCBA檢測室，盼提升救災救護效率。記者張哲郢／攝影

侯友宜 坪林

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