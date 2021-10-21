外送事故頻傳 北市警與「吳柏毅」結合外送員交安宣導
疫情期間外送需求大增，外送員車禍事故頻傳，台北市警方配合10月全國「交通安全月」，與知名外送平台Uber Eats共同舉辦安全教育訓練，召集百名外送員擔任種子學員，傳遞交通安全觀念，希望減少相關事故發生。
台北市警局中正一分局表示，近期國內外送員車禍事故頻傳，去年中正一分局轄內每月平均有10件外送員事故，今年則每月平均有9件外送員事故，雖件數呈下降趨勢，但外送員面對複雜的交通環境，須把握時間送單，同時經常查看手機確認送餐資訊，用路時具高度風險。
本次在全國「交通安全月」期間，配合Uber Eats舉辦交通安全教育訓練，特別由中正一分局行政組警務員「吳柏毅」擔任宣導大使，對百名外送員進行宣導，強調送餐時戴好安全帽、用路前調整照後鏡，並分析事故案例極常見違規樣態，以降低交通事故發生機會。
警方呼籲，外送員務必牢記不闖紅燈不搶快，專心騎車不看手機，複雜路況要減速，拼經濟不拼性命，禮讓行人不鑽縫等原則，送餐才能快速又平安。
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