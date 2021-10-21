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車輛噪音不合格率高達3成 中警：已收到65件檢舉報案

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第四警分局日前晚間在南屯區進行「改裝車輛稽查及噪音取締專案勤務」，發現檢測不合格率達3成以上，警方表示，今年轄區內已經接獲民眾報案汽機車噪音干擾已高達65件，目前已持續規畫專案性的勤務，全力維護民眾生活安寧與安全。

台中市第四警分局表示，轄區內今年截至今日(10月21日)為止，接獲民眾汽機車噪音干擾報案的件數已高達65件，警方於19日21時許，與台中市環保局及台中區監理站，選在南屯區文心路與向上路口聯合實施攔查噪音取締，勤務期間共攔查13部汽、機車，噪音檢測不合格舉發5部，檢測出的不合格率高達3成以上。

分局長許明耀表示，10月為全國「交通安全月」，為響應交通安全月，提升駕駛人對路口行人路權及安全之重視，除針對「汽機車未禮讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「汽機車闖紅燈」等易肇事違規項目加強執法外，並呼籲汽、機車駕駛人切勿使用超過管制標準的排氣管，情節嚴重者將依據道路交通管理處罰條例最高處2萬4000元罰鍰，警方亦會持續配合環保局及監理機關，遏阻改裝噪音車輛，以維護民眾住居安寧。

台中市第四警分局也強調，之後將針對噪音車輛常出沒重要路段口，持續規劃專案性勤務強力執法，以維護民眾生活安寧及安全。同時提醒駕駛人行車時，務必依道路速限行駛，勿超速、勿酒駕，勿無照駕駛、勿任意改車拆除消音器等，以維護你我之安全，落實安全用路習慣，共同營造安全的道路環境，以降低交通事故發生。

台中市第四警分局日前在南屯區文心路與向上路口實施攔查噪音取締，成功取締噪音違規率高達3成。圖／台中市第四警分局提供
台中市第四警分局日前在南屯區文心路與向上路口實施攔查噪音取締，成功取締噪音違規率高達3成。圖／台中市第四警分局提供

噪音 台中市

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