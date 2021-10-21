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車輛噪音不合格率高達3成 中警：已收到65件檢舉報案
台中市第四警分局日前晚間在南屯區進行「改裝車輛稽查及噪音取締專案勤務」，發現檢測不合格率達3成以上，警方表示，今年轄區內已經接獲民眾報案汽機車噪音干擾已高達65件，目前已持續規畫專案性的勤務，全力維護民眾生活安寧與安全。
台中市第四警分局表示，轄區內今年截至今日(10月21日)為止，接獲民眾汽機車噪音干擾報案的件數已高達65件，警方於19日21時許，與台中市環保局及台中區監理站，選在南屯區文心路與向上路口聯合實施攔查噪音取締，勤務期間共攔查13部汽、機車，噪音檢測不合格舉發5部，檢測出的不合格率高達3成以上。
分局長許明耀表示，10月為全國「交通安全月」，為響應交通安全月，提升駕駛人對路口行人路權及安全之重視，除針對「汽機車未禮讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「汽機車闖紅燈」等易肇事違規項目加強執法外，並呼籲汽、機車駕駛人切勿使用超過管制標準的排氣管，情節嚴重者將依據道路交通管理處罰條例最高處2萬4000元罰鍰，警方亦會持續配合環保局及監理機關，遏阻改裝噪音車輛，以維護民眾住居安寧。
台中市第四警分局也強調，之後將針對噪音車輛常出沒重要路段口，持續規劃專案性勤務強力執法，以維護民眾生活安寧及安全。同時提醒駕駛人行車時，務必依道路速限行駛，勿超速、勿酒駕，勿無照駕駛、勿任意改車拆除消音器等，以維護你我之安全，落實安全用路習慣，共同營造安全的道路環境，以降低交通事故發生。
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