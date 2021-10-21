台積電南科再生水廠火警救出2工人 疑電焊火星釀災
台積電南科再生水廠工地，今上午11點傳出火警，廠區冒出大量火煙，廠區緊急疏散逾200名工人，消防隊員趕至救出2名工人幸無大礙，初步調查，疑電焊不慎火星掉落引燃泡棉引起，全案待釐清。
南科園區南科北路與南科9路間的台積電再生水廠，目前工程順利，進入最後收尾階段，預定下月底完工，上午廠區至少有200名工人趕工，約11點傳出火警，約1公里外善化市區上空，就可看到大量濃煙，民眾議論紛紛。
台南市消防局已調派調21輛消防車、37名消防隊員投入灌救，現場不時有火光竄出，工人緊急疏散逃出。
消防隊員深入廠區灌救，火勢在上午11點19分控制，21分時發現池底有2名工人受困，消防隊員緊急救出，兩人無大礙，拒絕送醫。消防局初步調查，廠區放置有泡棉。疑施工時電焊中不慎引燃泡棉，持續釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言