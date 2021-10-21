台積電南科再生水廠火警救出2工人 疑電焊火星釀災

台積電南科再生水廠工地，今上午11點傳出火警，廠區冒出大量火煙，廠區緊急逾200名工人，消防隊員趕至救出2名工人幸無大礙，初步調查，疑電焊不慎火星掉落引燃泡棉引起，全案待釐清。

南科園區南科北路與南科9路間的台積電再生水廠，目前工程順利，進入最後收尾階段，預定下月底完工，上午廠區至少有200名工人趕工，約11點傳出火警，約1公里外善化市區上空，就可看到大量濃煙，民眾議論紛紛。

台南市消防局已調派調21輛消防車、37名消防隊員投入灌救，現場不時有火光竄出，工人緊急疏散逃出。