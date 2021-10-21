7旬翁無照開車行徑路口未減速 翁散步無辜被撞死

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門散步，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才會撞上，警詢後依過失致死罪嫌移送。

據了解，蔡翁因為考試不及格未領有駕照，今天凌晨他獨自開車準備去菜園顧菜，行經新北市林口區文化北路一段巷口的斑馬線時未減速通過，撞上當時在斑馬線上走路去公園散步的蘇翁，蘇當場被撞飛，蔡翁的車輛擋風玻璃也被撞出大洞。