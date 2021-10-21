快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬翁無照開車行徑路口未減速 翁散步無辜被撞死

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門散步，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才會撞上，警詢後依過失致死罪嫌移送。

據了解，蔡翁因為考試不及格未領有駕照，今天凌晨他獨自開車準備去菜園顧菜，行經新北市林口區文化北路一段巷口的斑馬線時未減速通過，撞上當時在斑馬線上走路去公園散步的蘇翁，蘇當場被撞飛，蔡翁的車輛擋風玻璃也被撞出大洞。

警、消趕赴現場將蘇翁送醫，急救後蘇翁仍宣告不治。酒測蔡翁並無酒駕；因路口未設置號誌燈，且蘇翁過馬路上確實走在斑馬線上，警方初步研判肇事原因為蔡翁行徑路口未減速、禮讓行人，警詢後依過失致死罪嫌移送，後續肇責判定交由交通分隊處理。

蔡翁的擋風玻璃被撞了一個大洞。記者柯毓庭／翻攝
蔡翁的擋風玻璃被撞了一個大洞。記者柯毓庭／翻攝
蘇翁被疾駛而過的蔡翁開車撞上，送醫不治。記者柯毓庭／翻攝
蘇翁被疾駛而過的蔡翁開車撞上，送醫不治。記者柯毓庭／翻攝

駕照

延伸閱讀

畫面曝！警界高官兒遭勞斯萊斯撞飛昏迷 機車燒到剩骨架

買完菜騎機車過馬路遭疾駛轎車撞飛 婦傷重不治

虎豹潭落水4死2失蹤 女領隊涉嫌過失致死20萬元交保

加強交安宣導 桃園錦興國小在校園建紅綠燈、斑馬線

相關新聞

畫面曝！警界高官兒遭勞斯萊斯撞飛昏迷 機車燒到剩骨架

台北市中山區林森北、民生東路口昨天晚上9點發生嚴重車禍，警政署3線3警政委員周幼偉的兒子，騎機車左轉過路口遭一輛勞斯萊斯轎車猛撞，當場遭撞飛墜地昏迷，經馬偕醫院搶救，昏迷指數從3回升至9，目前生命跡象穩定。

理財男賣台積電、聯電千萬元股票 真警察告知被詐騙心淌血

彰化縣51歲陳姓男子今年8月接到詐騙電話，歹徒謊稱詐騙集團利用他當人頭戶洗錢，已被檢警鎖定偵辦，陳男一時心慌，聽從歹徒指...

7旬翁無照開車行徑路口未減速 翁散步無辜被撞死

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門散步，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才...

影／BMW男酒駕路中倒車又撞車 最後竟衝安全島卡住

台中市李姓男子在今天凌晨零時許駕駛BMW轎車，行經天津路、崇德路口時，突然在道路中央倒車，其他車輛見狀，欲閃避，一輛轎車...

蔡易餘爆有廢棄物進魚塭 向漁電共生不肖業者宣戰

經濟部能源局為加速達成非核家園，在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，嘉義縣立委蔡易餘接獲檢舉，有不肖業者鑽法律漏洞，將...

國道三號兩貨車清晨追撞 車斗超載10人、7人受傷

屏東縣消防局今凌晨3點52分接獲報，國道3號南下398公里，靠近長治交流道附近有交通事故，現場發現是兩輛小貨車追撞事故，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。