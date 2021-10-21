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影／BMW男酒駕路中倒車又撞車 最後竟衝安全島卡住

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在今天凌晨零時許駕駛BMW轎車，行經天津路、崇德路口時，突然在道路中央倒車，其他車輛見狀，欲閃避，一輛轎車被李車撞到車尾後，李持續行駛，行駛到文心、天津路時，李車衝上文心路的安全島，動彈不得，警方到場時，李先胡言亂語，後來才說「只喝一點啤酒」，經酒測酒精濃度超過每公升0.25毫克，警詢後將依公共危險送辦。

據查，李姓男子（50歲）在今天凌晨飲酒後，駕駛BMW轎車，沿北屯區天津路由河北路往熱河路方向行駛，李行經天津路、崇德路口時，李突然在路口中央倒車，其他直行在崇德路的用路人，見狀紛紛閃避，但其中一輛由鄭姓男子（30歲）在要閃過李車時，被李車撞到車尾，李肇事後沒有停車，繼續往前行駛。

李姓男子繼續沿天津路行駛，行駛到天津路四段、文心路口時，李疑不勝酒力，沒有注意到車道前方就是安全島，仍繼續往前行駛，李衝上安全島後，卡在安全島上，動彈不得。

第五警分局交通分隊獲報到場，李胡言亂語、眼神迷惘，李因車禍有輕微受傷，僅向警方透露「有喝了一些啤酒」，經酒測，李的酒精濃度超過0.25毫克，全案警詢後將依公共危險罪移送法辦。

第五警分局長林沐弘呼籲，民眾應落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，警方對於各項治安交通工作無假期，對於酒駕零容忍請民眾切勿心存僥倖、以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供
台中市李姓男子今天凌晨酒後駕駛BMW轎車，行經北屯區天津、崇德路口時，先在路口倒車，碰撞其他車輛後，再衝上天津、文心路的安全島，動彈不得。圖／讀者提供

酒精 酒測 BMW

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