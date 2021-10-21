國道三號兩貨車清晨追撞 車斗超載10人、7人受傷

屏東縣消防局今凌晨3點52分接獲報，國道3號南下398公里，靠近長治交流道附近有交通事故，現場發現是兩輛小貨車追撞事故，其中藍色小貨車嚴重超載，車廂內3人、蓬式車斗有10人，兩車碰撞後，失控滑行停在內側車道，共有7人受傷，分送屏基、寶建、部立屏東醫院。

國道警方調查，今天清晨近4點接獲報案，藍色小貨車駕駛28歲黃姓男子，黃駕駛的貨車車斗載10名乘客，該車疑似從嘉義出發要到台東參加民俗活動，藍色小貨車疑未注意車前動態，追撞前方白色貨車駕駛30歲黃姓男子，白色貨車車上連駕駛共有2人。

警方調查，黃姓男子駕駛藍色小貨車嚴重超載，蓬式車斗內有10人，與白色貨車撞上後，現場共7人受傷，3人送屏基，其中58歲鄭姓男子傷勢較嚴重，顱內出血、血胸、氣胸，轉送長庚，另兩人頭部撕裂傷，仍在醫院觀察中。

另外，送往寶建醫院的65歲吳姓男子，坐在車斗，右肩骨折、顏面撕裂傷；另3人送往部立屏東醫院，一人已自行出院。