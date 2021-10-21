快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道三號兩貨車清晨追撞 車斗超載10人、7人受傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今凌晨3點52分接獲報，國道3號南下398公里，靠近長治交流道附近有交通事故，現場發現是兩輛小貨車追撞事故，其中藍色小貨車嚴重超載，車廂內3人、蓬式車斗有10人，兩車碰撞後，失控滑行停在內側車道，共有7人受傷，分送屏基、寶建、部立屏東醫院。

國道警方調查，今天清晨近4點接獲報案，藍色小貨車駕駛28歲黃姓男子，黃駕駛的貨車車斗載10名乘客，該車疑似從嘉義出發要到台東參加民俗活動，藍色小貨車疑未注意車前動態，追撞前方白色貨車駕駛30歲黃姓男子，白色貨車車上連駕駛共有2人。

警方調查，黃姓男子駕駛藍色小貨車嚴重超載，蓬式車斗內有10人，與白色貨車撞上後，現場共7人受傷，3人送屏基，其中58歲鄭姓男子傷勢較嚴重，顱內出血、血胸、氣胸，轉送長庚，另兩人頭部撕裂傷，仍在醫院觀察中。

另外，送往寶建醫院的65歲吳姓男子，坐在車斗，右肩骨折、顏面撕裂傷；另3人送往部立屏東醫院，一人已自行出院。

警方調查，該起事故在5點44分排除，全線恢復通，兩方貨車駕駛酒測值均為零。藍色小貨車超載，警方依道路交通管理處罰條例第30條1項規定，依法開罰，可處汽車駕駛人新台幣3000以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

藍色貨車超載，車斗有10名乘客，發生車禍事故，7人受傷。記者劉星君／翻攝
藍色貨車超載，車斗有10名乘客，發生車禍事故，7人受傷。記者劉星君／翻攝
藍色貨車超載，車斗後方有10名乘客，發生車禍事故，7人受傷。記者劉星君／翻攝
藍色貨車超載，車斗後方有10名乘客，發生車禍事故，7人受傷。記者劉星君／翻攝
國道三號長治交流附近，今凌晨發生車禍事故，兩車碰撞後，失控滑行停在內側車道，共有7人受傷，分送屏基、寶建、部立屏東醫院。記者劉星君／翻攝
國道三號長治交流附近，今凌晨發生車禍事故，兩車碰撞後，失控滑行停在內側車道，共有7人受傷，分送屏基、寶建、部立屏東醫院。記者劉星君／翻攝

屏東縣 國道

延伸閱讀

國1賓士車疑爆胎害2車撞落邊坡 駕駛卻棄車落跑

影／國道切西瓜3線道要下交流道　客貨車遭聯結車撞引連環車禍

涉追撞金鼎獎作家致死 外送員否認過失3萬獲保

追撞後再行刑式槍決！宜蘭凌晨槍響1死1傷 嫌帶槍投案

相關新聞

畫面曝！警界高官兒遭勞斯萊斯撞飛昏迷 機車燒到剩骨架

台北市中山區林森北、民生東路口昨天晚上9點發生嚴重車禍，警政署3線3警政委員周幼偉的兒子，騎機車左轉過路口遭一輛勞斯萊斯轎車猛撞，當場遭撞飛墜地昏迷，經馬偕醫院搶救，昏迷指數從3回升至9，目前生命跡象穩定。

理財男賣台積電、聯電千萬元股票 真警察告知被詐騙心淌血

彰化縣51歲陳姓男子今年8月接到詐騙電話，歹徒謊稱詐騙集團利用他當人頭戶洗錢，已被檢警鎖定偵辦，陳男一時心慌，聽從歹徒指...

7旬翁無照開車行徑路口未減速 翁散步無辜被撞死

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門散步，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才...

影／BMW男酒駕路中倒車又撞車 最後竟衝安全島卡住

台中市李姓男子在今天凌晨零時許駕駛BMW轎車，行經天津路、崇德路口時，突然在道路中央倒車，其他車輛見狀，欲閃避，一輛轎車...

蔡易餘爆有廢棄物進魚塭 向漁電共生不肖業者宣戰

經濟部能源局為加速達成非核家園，在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，嘉義縣立委蔡易餘接獲檢舉，有不肖業者鑽法律漏洞，將...

國道三號兩貨車清晨追撞 車斗超載10人、7人受傷

屏東縣消防局今凌晨3點52分接獲報，國道3號南下398公里，靠近長治交流道附近有交通事故，現場發現是兩輛小貨車追撞事故，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。