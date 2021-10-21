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畫面曝！警界高官兒遭勞斯萊斯撞飛昏迷 機車燒到剩骨架
台北市中山區林森北、民生東路口昨天晚上9點發生嚴重車禍，警政署3線3警政委員周幼偉的兒子，騎機車左轉過路口遭一輛勞斯萊斯轎車猛撞，當場遭撞飛墜地昏迷，經馬偕醫院搶救，昏迷指數從3回升至9，目前生命跡象穩定。
據了解，駕駛勞斯萊斯轎車的62歲廖姓男子是新北市土方公會理事長，環保公司起家，事業跨及土方，他昨天做完筆錄面對媒體詢問，不願多談。警方調查，雙方過路口疑似都有搶黃燈，23歲周男是從民生東路左轉林森北路，遭對向直行的廖撞上，誰肇責較重？將由交通大隊進一步釐清。
周幼偉昨天獲知後趕往醫院，有熟識的媒體記者打給他關心，他表示兒子尚未脫險，還要觀察。據了解，該輛勞斯勞斯要價1800萬，車禍發生後，擋風玻璃碎裂，車頭凹陷，周男的機車甚至起火燃燒，燒到剩骨架，由消防員到場滅火。
警方研判撞擊力道非常強大，已成案，後續由雙方進行和解事宜。
據了解，廖主要活動在新北市樹林一帶，他曾入獄，曾因違法排放污水、偷倒砂石遭判刑，他的胞兄同樣土方起家，在新北市經營土石回收，曾因偽造文書案遭通緝，最後遭警方查緝到案。
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