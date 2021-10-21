轎車逆向行駛台72線快速道路 警查出車主將追究刑責

苗栗市一名駕駛人10月18日晚間行駛在苗栗往大湖方向的台72線東西向快速道路上，不料行經出磺坑路段時，對向一部轎車逆向疾駛而來，嚇得他趕緊閃燈並緊急閃避，未釀成對撞事故，當事人將行車記錄畫面PO上臉書，但並未報案，苗栗警分局執行網路巡邏時發現訊息，目前已查出涉嫌逆向危險行駛的車主，將通知對方到案說明，全案除了將依交通違規開罰，也將依公共危險罪嫌追究責任。

苗栗警分局表示，員警10月19日執行網路巡邏時發現這則訊息，得知PO文車主前一天晚間9點多，駕駛自小客車從苗栗市龜山橋匝道上台72線快速道路往大湖方向行駛，行駛至出磺坑路段，突然發現前方有一部自小客車逆向疾駛而來，幸好這名駕駛遠遠看見逆向車輛駛來，立即閃避才未釀致重大交通事故，過程險象環生。

警方立即調閱台72線沿線相關路口的監視器，逐一分析過濾比對經過的可疑車輛，目前鎖定特定逆向行車的的車號，將通知當事人到案說明釐清案情，將依違反交通管理處罰條例第43條第1項第1款，行駛快速道路逆向行駛危險駕車，可處6000元到2萬4000元罰鍰，另外涉及刑法公共危險罪部分也將函送檢方偵辦。