快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車逆向行駛台72線快速道路 警查出車主將追究刑責

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市一名駕駛人10月18日晚間行駛在苗栗往大湖方向的台72線東西向快速道路上，不料行經出磺坑路段時，對向一部轎車逆向疾駛而來，嚇得他趕緊閃燈並緊急閃避，未釀成對撞事故，當事人將行車記錄畫面PO上臉書，但並未報案，苗栗警分局執行網路巡邏時發現訊息，目前已查出涉嫌逆向危險行駛的車主，將通知對方到案說明，全案除了將依交通違規開罰，也將依公共危險罪嫌追究責任。

苗栗警分局表示，員警10月19日執行網路巡邏時發現這則訊息，得知PO文車主前一天晚間9點多，駕駛自小客車從苗栗市龜山橋匝道上台72線快速道路往大湖方向行駛，行駛至出磺坑路段，突然發現前方有一部自小客車逆向疾駛而來，幸好這名駕駛遠遠看見逆向車輛駛來，立即閃避才未釀致重大交通事故，過程險象環生。

警方立即調閱台72線沿線相關路口的監視器，逐一分析過濾比對經過的可疑車輛，目前鎖定特定逆向行車的的車號，將通知當事人到案說明釐清案情，將依違反交通管理處罰條例第43條第1項第1款，行駛快速道路逆向行駛危險駕車，可處6000元到2萬4000元罰鍰，另外涉及刑法公共危險罪部分也將函送檢方偵辦。

苗栗警方呼籲，在快速道路上逆向行駛，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全，行車請遵守交通規則，警方也會嚴格查緝還給民眾安全的交通環境。

苗栗縣台72線東西向快速道路公館出磺坑路段，18日晚間有轎車逆向行駛，嚇得對向車輛趕緊閃燈警告並緊急閃避，幸未釀成對撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣台72線東西向快速道路公館出磺坑路段，18日晚間有轎車逆向行駛，嚇得對向車輛趕緊閃燈警告並緊急閃避，幸未釀成對撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣台72線東西向快速道路公館出磺坑路段，18日晚間有轎車逆向行駛，嚇得對向車輛趕緊閃燈警告並緊急閃避，幸未釀成對撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣台72線東西向快速道路公館出磺坑路段，18日晚間有轎車逆向行駛，嚇得對向車輛趕緊閃燈警告並緊急閃避，幸未釀成對撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝

車主 監視器

延伸閱讀

國道1號新營段重大車禍 開車逆向釀禍國中教務主任不治

太保市深夜2轎車碰撞波及水果攤機車 5人受傷有名孕婦

國1賓士車疑爆胎害2車撞落邊坡 駕駛卻棄車落跑

影／畫面曝光！開車上國道逆向奔馳 駕駛撞車送命

相關新聞

畫面曝！警界高官兒遭勞斯萊斯撞飛昏迷 機車燒到剩骨架

台北市中山區林森北、民生東路口昨天晚上9點發生嚴重車禍，警政署3線3警政委員周幼偉的兒子，騎機車左轉過路口遭一輛勞斯萊斯轎車猛撞，當場遭撞飛墜地昏迷，經馬偕醫院搶救，昏迷指數從3回升至9，目前生命跡象穩定。

理財男賣台積電、聯電千萬元股票 真警察告知被詐騙心淌血

彰化縣51歲陳姓男子今年8月接到詐騙電話，歹徒謊稱詐騙集團利用他當人頭戶洗錢，已被檢警鎖定偵辦，陳男一時心慌，聽從歹徒指...

7旬翁無照開車行徑路口未減速 翁散步無辜被撞死

72歲蘇姓老翁今天凌晨6時許出門散步，行經斑馬線時，被疾駛而過的77歲蔡翁撞上，送醫不治，警方初判蔡翁行經斑馬線未減速才...

影／BMW男酒駕路中倒車又撞車 最後竟衝安全島卡住

台中市李姓男子在今天凌晨零時許駕駛BMW轎車，行經天津路、崇德路口時，突然在道路中央倒車，其他車輛見狀，欲閃避，一輛轎車...

蔡易餘爆有廢棄物進魚塭 向漁電共生不肖業者宣戰

經濟部能源局為加速達成非核家園，在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，嘉義縣立委蔡易餘接獲檢舉，有不肖業者鑽法律漏洞，將...

國道三號兩貨車清晨追撞 車斗超載10人、7人受傷

屏東縣消防局今凌晨3點52分接獲報，國道3號南下398公里，靠近長治交流道附近有交通事故，現場發現是兩輛小貨車追撞事故，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。