理財男賣台積電、聯電千萬元股票 真警察告知被詐騙心淌血

彰化縣51歲陳姓男子今年8月接到詐騙電話，歹徒謊稱詐騙集團利用他當人頭戶洗錢，已被檢警鎖定偵辦，陳男一時心慌，聽從歹徒指示到銀行設定語音約定轉帳，賣掉名下的台積電、聯電股票得款1004萬元，連同存款51萬元，都要透過約定轉帳匯給詐騙集團，幸好昨天銀行行員機警，暗中通報北斗警分局，成功攔阻陳男匯款。

警方調查，北斗鎮51歲陳姓男子善於投資理財，今年8 月間接到「中華電信」來電通知已積欠6、7月電話費，他一頭霧水，按照語音指示轉接客服人員，說辦理轉帳繳納電話費，怎麼可能欠繳，「客服人員」查半天，聲稱陳男的帳戶遭詐騙集團盜用變成人頭帳戶，已被鎖定和示警，因此未能扣款成功，提供人頭帳戶者也被檢警鎖定偵辦。

陳男心急之下，沒細查自己的金融帳戶有無被鎖定，就聽從歹徒指示，由「中華電話人員」代為報案，陸續接聽「警官」「偵查隊長」「主任檢察官」等詐騙份子的「電話問案、辦案」，因「偵查不公開，不得洩露案情」陳男不敢對外聲張和告訴家人，卻一五一十向詐騙集團交代自己的財產狀況。

詐騙集團以監管陳男的所有銀行帳戶及金錢，以免「詐騙集團騙走」為由，一名自稱「黃義民隊長」指示他加入2個LINE（名稱：公務使用、陳００-公務使用）方便聯繫監管作業，等陳男加入LINE群組，詐騙集團要求出售名下台積電、聯電等所有股票換成現金，連同存款存入他的臺企銀行帳戶，並辦理語音約定轉帳，等待進一步指示轉帳。

陳男昨天按照詐騙集團指示，到臺企銀北斗分行辦理語音約定轉帳，一次轉帳200萬元，陳男從未辦理語音約定轉帳，忽然要轉帳大筆金額，曾姓行員覺得奇怪，詢問要轉帳給誰、為何轉帳等問題，陳男支支吾吾欲言又止，行員暗中通報北斗警分局。

北斗警分局指派北斗派出所金勤區巡佐陳益裕前往，跟行員苦口婆心勸陳男，列舉詐騙集團常用的詐騙手法，一一戳破詐騙集團捏造的偵查隊長、主任檢察官和「黃義民隊民」，陳男才知道先前聯絡的這些人都是假的，沒再堅持轉帳，雖心疼1055萬元未必能買回原來的台積電、聯電等護國神山股票股數，至少沒被騙走化為烏有，向警方千恩萬謝後離去。