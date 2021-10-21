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國道1號新營段重大車禍 開車逆向釀禍國中教務主任不治

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

國道新營段北上車禍國道警察初步調查，是逆向行駛肇禍。記者吳淑玲／翻攝
國道新營段北上車禍國道警察初步調查，是逆向行駛肇禍。記者吳淑玲／翻攝
國道一號中山高北上288.9公里靠近台南市新營交流道前，19日下午發生兩輛轎車相撞車禍，造成1名駕駛受困救出無生命跡象，國道警察初步調查是何姓駕駛逆向上國道肇禍，何姓駕駛是任教嘉義縣某國中教務主任，傷重不治，校方協助家屬處理後事。　

現場撞擊力道相當大，國道警察調查，何姓駕駛下午4點16分從國道一號281公里（新營北向地磅）逆向往南行駛於內側車道，4點23分在288.9公里處與順向行駛內側車道廖姓駕駛的轎車對撞肇事。

何男逆向行駛在283公里處有一車因閃避他的車子，擦撞行駛中線車道汽車肇事，肇事原因警方調查中；昨天傷重不治消息傳出，何姓主任任教的某國中師生都同感哀悼。

嘉縣府教育處代理處長李美華證實某國中教務主任車禍不治，協助校方慰問家屬；42歲的何姓教務主任，在學校服務28年，已婚，父母都是退休老師，是父母眼中孝順兒子，也是師生心目中熱心認真的好主任，經常利用假日到校加班處理公事。

某國中校長說：何姓主任有事提早下班，再補請假，主任較沉默寡言。死者姊姊說，「弟弟孝順顧家，假日會回來載我們回鄉下」；學校師生校友得知主任車禍遽逝，紛紛在臉書追思感念；從學校到住處，這條路天天在開，白天上國道，怎麼會發生悲劇，家人師生都還無法接受。

國道 車禍 車道

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