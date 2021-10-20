宜蘭警方速破案 警政署長陳家欽今頒慰問金

宜蘭縣近期發生多起刑事案件，包含9月上百名受害人的詐欺集團案、10月槍擊案等。警政署長陳家欽今天傍晚6點多到宜蘭縣政府警察局與高層會面，同時頒發偵破銀樓槍擊案、詐欺集團案慰問金，勉勵警察同仁之餘，亦感謝大家偵破社會矚目案件。

礁溪警分局破獲上百名受害人的詐欺集團案，又在16小時內迅速偵破銀樓槍擊案，警政署長陳家欽今天特別前來頒發慰問金，由礁溪警分局偵查隊長曾偉豪、礁溪派出所長蔡承晏代表受獎。對於銀樓槍擊案能迅速偵破，陳家欽高度肯定宜蘭警方展現專業、團隊合作的偵辦能力。

關於社會矚目重大案件，陳家欽重申，除了釐清案情，更要了解犯罪原因、動機，並嚴查嚴辦、強力執法、徹底掃蕩，去除社會毒瘤，以行動建立警察的威信。