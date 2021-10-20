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買口罩要百萬？婦急匯款保七警認有詐立即阻止

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

雲林一名婦人日前接到「假姪子」來電，說要投資口罩，急需商借100萬元，婦人一聽信以為真，但手頭存款不夠，討價還價後答應匯款30萬，所幸員警及銀行行員驚覺不對勁，向婦人表示這是詐騙，才保住了婦人30萬元退休金。

據了解，雲林的60歲謝姓婦人在18日接到詐騙集團電話，落入「猜猜我是誰」的詐騙陷阱中，詐團假冒成謝婦的姪子，表示要投資買口罩，急需借用100萬元支付貨款，謝婦一聽聲音還真跟自己姪子相似，便對其說的內容信以為真，但自己手頭上並無這麼多資金，在一來一往的討價還價過後，謝婦答應對方要借出30萬元，並當天隨即趕到台灣銀行斗六分行匯款。

謝婦一到銀行，向正在值勤的保七員警翁藝展詢問哪個櫃台可以辦匯款，謝婦向警方表示，自己這個錢是要借給姪子投資口罩用的，員警一聽覺得奇怪，目前口罩價格很便宜，竟然需要這麼多錢，不太合理，更進一步發現受款人與謝婦的姪子名字不符，判斷是詐騙，便一邊與台銀吳襄理聯合拖延謝婦時間，一邊向「真姪子」聯繫查證。

姪子向警方表示自己並沒有向婦人借錢，謝婦才恍然大悟自己遇上了詐騙集團，頻頻感謝員警與行員幫忙，替他保住了這30萬元的退休金，保七第一大隊也將全案相關資料送交給轄區派出所，持續追查出詐騙集團的幕後黑手。

保七總隊向民眾呼籲，詐騙集團以「猜猜我是誰」的方式，偽裝成親朋好友，以臨時急用缺錢為由尋求幫助，來騙取民眾匯款，請民眾依定要特別注意，以免受騙上當。

謝婦表示自己接到姪子來電，說要急借來偷資口罩，便到銀行要匯款30萬元新台幣。記者劉柏均／翻攝
謝婦表示自己接到姪子來電，說要急借來偷資口罩，便到銀行要匯款30萬元新台幣。記者劉柏均／翻攝
雲林謝婦表示自己接到姪子來電，說要急借來偷資口罩，便到銀行要匯款30萬元新台幣，但保七警員與銀行襄理一聽感到不合理，判斷是詐騙手法阻止婦人匯款，才替謝保下了這筆退休金。記者劉柏均／翻攝
雲林謝婦表示自己接到姪子來電，說要急借來偷資口罩，便到銀行要匯款30萬元新台幣，但保七警員與銀行襄理一聽感到不合理，判斷是詐騙手法阻止婦人匯款，才替謝保下了這筆退休金。記者劉柏均／翻攝
謝婦在得知這是詐騙手法之後，頻頻向警方與銀行襄理道謝。記者劉柏均／翻攝
謝婦在得知這是詐騙手法之後，頻頻向警方與銀行襄理道謝。記者劉柏均／翻攝

詐騙集團

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