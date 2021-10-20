彰化縣警察局長吳坤旭上任滿月 調動21名中階警官

彰化縣警察局長吳坤旭上任一個多月來，首度發布大規模人事調動案，涵括21名組長、所長及副隊長，分別在25日交接。圖／資料照片

彰化縣警察局長吳坤旭上任一個多月來，首度發布大規模人事調動案，涵括21名組長、所長及副隊長，分別在25日辦理交接，縣警局表示，此次調動是依職期、地區、經歷等遷調原則，及相關人員品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，進行調整。

相關人員調動名單及職務如下：

1、 溪湖分局第二組組長李育誌調任芳苑分局第二組組長。

2、 督察科督察員汪俊發調任溪湖分局第二組組長。

3、 彰化分局三家派出所巡官兼所長吳政倫調任彰化分局泰和派出所巡官兼所長。

4、 芳苑分局草湖派出所巡官兼所長許凱傑調任彰化分局三家派出所巡官兼所長。

5、 田中分局田中派出所巡官兼副所長鄧嘉緯調任芳苑分局草湖派出所巡官兼所長。

6、 鹿港分局秀安派出所巡官兼所長蔡騏宇調任員林分局林厝派出所巡官兼所長。

7、 田中分局社頭分駐所巡官兼副所長林哲旭調任鹿港分局秀安派出所巡官兼所長。

8、 芳苑分局芳苑派出所巡官兼所長盧冠廷調任田中分局田中派出所巡官兼所長。

9、 員林分局員林派出所巡官兼副所長朱祐禎調任芳苑分局芳苑派出所巡官兼所長。

10、 芳苑分局大城分駐所警務員兼所長林俊良調任芳苑分局二林分駐所警務員兼所長。

11、 行政科警務員林正和調任芳苑分局大城分駐所警務員兼所長。

12、 田中分局第二組巡官洪啟恩調任芳苑分局西港派出所巡官兼所長。

13、 刑事警察大隊偵查第三隊警務員徐智裕調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。

14、 鹿港分局福興分駐所警務員兼所長張勝甥調任刑事警察大隊警務員。

15、 和美分局大霞派出所巡官兼所長蔡兆榮調任鹿港分局福興分駐所巡官兼所長。

16、 和美分局嘉犁派出所巡官兼所長張家豪調任和美分局大霞派出所巡官兼所長。

17、 彰化分局第二組巡官陳美如調任和美分局嘉犁派出所巡官兼所長。

18、 北斗分局溪州分駐所警務員兼所長林士勝調任刑事警察大隊警務員。

19、 田中分局社頭分駐所警務員兼所長吳政坐調任北斗分局溪州分駐所警務員兼所長。

20、 北斗分局海豐派出所巡官兼所長楊裕存調任田中分局社頭分駐所巡官兼所長。

21、 北斗分局第二組巡官黃元劭調任北斗分局海豐派出所巡官兼所長。