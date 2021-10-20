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高二女與男師車內燒炭亡 少女家屬提告、男師將解剖

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市1間中學連姓老師與16歲高二女學生，3天前疑在東石漁人碼頭停車場的休旅車內燒炭。記者魯永明／翻攝
嘉義市1間中學連姓老師與16歲高二女學生，3天前疑在東石漁人碼頭停車場的休旅車內燒炭。記者魯永明／翻攝

嘉義市1間中學連姓老師與16歲高二女學生，3天前疑在東石漁人碼頭停車場的休旅車內燒炭，少女當天送醫不治，男師昨也宣告放棄急救死亡，嘉義地檢署今天會同法醫進行少女解剖，判斷有一氧化碳中毒現象，體內有無毒藥物仍待檢驗結果，男師也今相驗，檢方預計周五再解剖。

據了解，少女家屬難相信她會自殺，已向檢警表明提告，檢方為求謹慎，會採集女學生下體檢體比對，釐清範圍，不排除包括連姓男師有無略誘女學生脫離家庭、是否替她加工自殺、發生過性行為等。

檢方指出，少女今天解剖初步發現，沒有致命性外傷，判斷有一氧化碳中毒跡象，體內的藥毒物，則要待實驗室檢驗結果。

連姓男子當天送醫後一度從無身命跡象救回，直到昨天上午，家屬決定拔管放棄治療，檢方今也相驗，研判他可能也是一氧化碳中毒死亡，雖家屬沒意見，檢方將進一步解剖。

據指出，檢方與法醫納悶，依醫學相當研究，女性的一氧化碳耐受度，相對男性應比較高，不過以此案女學生當天就宣告不治，男師一度救回，情況相反，想進一步追查。

校方表示，日前有接獲師生戀的檢舉，女學生高一時曾經上過男師的課，高二之後兩人就沒有上課接觸機會，校方不清楚2人關係；少女的叔叔前天相驗時指控，發現姪女額頭有疑似撞擊印記，送醫急救後還被驗出疑似服用多重藥物，但不相信她會吞藥，懷疑姪女是被加工自殺。

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嘉義

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