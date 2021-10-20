10多桶廚餘桶裝死雞臭蛋棄邊坡 數百公尺外仍臭不可聞

苗栗縣苑裡鎮121縣道旁的一處邊坡在雙十連假期間遭人違法濫倒雞場孵化失敗的小雞屍體和臭蛋，數量多達10餘個廚餘桶，腐敗的臭味四處飄散，通霄警分局接獲報案後展開追查，但案情陷入膠著，通霄警分局長陳文彬昨天靈光一動，再度召集眾人前往現場查探是否有無遺漏的蛛絲馬跡，結果涉嫌偷倒的呂姓業者擔心東窗事發，半小時前才將廚餘桶載離現場，反而被警方循線查獲，將依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦。

通霄警分局10月11日上午8點接獲登山健行民眾報案，苑裡鎮水波里121縣道一處邊坡疑似遭人違法棄置大量廚餘，惡臭難聞，原本美好的山林遭破壞，希望警方將不法的環保蟑螂繩之以法。員警獲報後，立即趕赴現場查察並通知苗栗縣環保局人員到場稽查，發現山坡下有10多桶大型廚餘桶遭棄置，其中幾桶被推落邊坡時，蓋子被撞開，桶內類似廚餘的東西四溢，惡臭讓人難以忍受。

陳文彬接獲員警回報後，要求苑裡地區各分駐所、所出所、分局一組、偵查隊與環保局稽查員組專案小組，沿線查察周邊住戶、廚餘回收業者及監視器，但偏僻山區住戶稀疏，最近一戶也相隔500公尺遠，住戶且表示只聞其臭不見其人，且監視器也鞭長莫及，可疑的回收業者經比對後都排除，案情一度陷入膠著。

當眾人一籌莫展時，陳文彬靈光一動，昨天召集眾人再次前往現場並沿線觀察，看看有無漏掉什麼線索，似乎冥冥中有定數，員警到場發現廚餘桶竟被遭載走，附近並有民眾表示東西剛剛才被人載走。

聽到這消息，員警趕緊組織沿線各警所及偵查隊人員包抄犯案車輛，終於在田心里一處農田中央的水泥空地發現疑似從山區載回的廚餘桶，臭味遠在500公尺外都聞得到，因業者擔心被警方查獲，昨天又悄悄回到現場將廚餘桶都載回，不料反而被警方掌握線索而查獲。