影／每年這時段交通死傷攀升 中警聯手車商前進中科大
台中市第二警分局因應10月為「交通安全月」，加上根據統計，每年在9月至12月，車禍死傷的人數都呈上升趨勢，因此第二警分局在昨天、今天兩天，結合「HONDA TAIWAN安駕中心」，前往中國醫藥大學、台中科技大學，辦理「大學生安全駕駛體驗」活動，透過「人與人的體驗式」授課方式，加強學生交通安全教育。
台中市第二警分局表示，10月是交通部的「交通安全月」，另外根據國內交通事故統計，近年來，每年9月到12月，全國交通事故死傷人數開始攀升，且適逢學校開學，機車涉入死傷人數增加，分局為提醒以機車代步為主的大學生更加重視交通安全，聯合「HONDA TAIWAN安駕中心」，在昨天、今天下午3點，分別在中國醫藥大學、國立台中科技大學，舉辦駕駛體驗活動。
第二警分局表示，體驗活動主軸是講授「遠離大型車內輪差」、「防禦駕駛」觀念，課程中透過「機車直線安全剎車」、「駕駛姿勢」、「行車安全觀念」等，全程透過模擬及實境體驗互動，將騎乘機車需注意的安全事項及周遭環境潛在影響行車安全等安全駕駛觀念，以互動體驗的宣導方式，將交通事故防制的正確觀念深入校園，讓學生能明白騎乘機車所面臨的危險因子，進而強化自身安全駕駛習慣。
第二警分局長陳家銘表示，機車體積輕巧且機動性高，為大學生廣泛使用，但機車屬「高危險的交通工具」，許多人喜歡享受騎乘當下的快感，但在安全觀念未充足的情況下，大大提高事故風險。希望除了交通執法外，並透過深入校園宣導交安，建立正確駕駛觀念，減少交通事故的發生。
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