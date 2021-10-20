快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好意提醒男子戴口罩 桃園超商店員、顧客遭揮拳飛跌坐地

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

又發生超商攻擊事件，在桃園中壢區明德路上超商，日前有位男顧客及店員好意提醒其餘顧客戴口罩，被提醒的男子心生不滿，朝男顧客右臂大力搥打，男顧客被打飛倒在地上，男子變本加厲，揪住蹲在收銀台內的店員又是一頓猛扯；警方已鎖定相關犯嫌，將移請衛生局依傳染病防治法裁處。

本月13日23時30分，中壢區明德路上的萊爾富有3男1女進入店內，熱心顧客及店員好意提醒應配戴口罩，卻讓他們心生不滿，其中1名男子往男顧客的右臂猛搥，男顧客噴飛跌坐於1公尺外的地上；店員驚恐地蹲在收銀台後方想打電話報警，其中1名男子指著店員大聲咆哮，另1男子則手伸進收銀台內揪住店員衣領，一陣猛扯並捶打店員胸口後離開。

中壢警分局興國派出所獲報，趕到場時動手男子已離去，經警方調閱相關監視器畫面過濾涉案車輛，已鎖定相關犯嫌及車輛，正通知到案說明，另違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。

超商其餘店員表示，不清楚當天狀況，偶爾還是有顧客忘記戴口罩，店員都會主動提醒，當天夜班的店員並未受傷。

桃園超商內有熱心的顧客及店員好意提醒應配戴口罩，1男子則將手伸進收銀台內揪住店員衣領，一震猛扯並捶打店員胸口後離開。記者翁唯真／翻攝
桃園超商內有熱心的顧客及店員好意提醒應配戴口罩，1男子則將手伸進收銀台內揪住店員衣領，一震猛扯並捶打店員胸口後離開。記者翁唯真／翻攝
桃園超商內有熱心的顧客及店員好意提醒應配戴口罩，卻讓他們心生不滿，其中1名男子便往男顧客的右壁猛搥，讓男顧客噴飛跌坐於1公尺外的地上。記者翁唯真／翻攝
桃園超商內有熱心的顧客及店員好意提醒應配戴口罩，卻讓他們心生不滿，其中1名男子便往男顧客的右壁猛搥，讓男顧客噴飛跌坐於1公尺外的地上。記者翁唯真／翻攝

超商 桃園

延伸閱讀

桃園好市乘雙券開放登記 全國不分齡皆可抽籤

桃園華泰名品城11月起禁菸 違者最高可罰1萬元罰鍰

陳時中出戰桃園市？鄭運鵬提出最重要的條件

桃園竹圍港2.7億上架場遊艇碼頭改造 遊客熱門新景點

相關新聞

不爽被提醒戴口罩 桃園超商顧客、店員慘遭打飛跌坐地

又發生超商攻擊事件，在桃園中壢區明德路上超商，日前有位男顧客及店員好意提醒其餘顧客戴口罩，被提醒的男子心生不滿，朝男顧客...

男子疑逆向對撞上吊車 送醫傷重不治

高雄市一名劉姓男子今天上午11時許駕駛小貨車沿橋頭區中崎路由東向西行駛，準備到位於中崎路的苗圃工作，不明原因逆向直直撞上...

上網求職要小心！女子把存摺影本上傳險成詐騙人頭

莊姓女子上網應徵會計助理工作，自稱公司人事主管請她加LINE等候通知，要求翻拍存摺封面傳給公司。昨天她接獲公司指示，請她...

影／退休翁險被妹子詐30萬老本 遇警糗喊:別跟小孩說

台中市八旬賴姓老翁已退休，他近日接到綽號「娜娜」的女子傳訊，邀約投資基金，賴詢問後得知3個月獲利可翻倍，因此想投入30萬...

石門水庫下游釣魚被罰1萬釣客怨 北水局：禁釣公告明顯

桃園市大溪區大漢溪水域從石門水庫往下，一直到新北市鶯歌區的鳶山堰都屬於水質水量保護區，禁止釣魚和所有污染水源的活動，不過...

國1賓士車疑爆胎害2車撞落邊坡 駕駛卻棄車落跑

國道一號岡山段南向351.7公里處今天上午8時許發生3車擦撞事故，一輛賓士轎車疑似右前輪爆胎，失控擦撞蔡姓男子駕駛的半聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。