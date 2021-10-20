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好意提醒男子戴口罩 桃園超商店員、顧客遭揮拳飛跌坐地
又發生超商攻擊事件，在桃園中壢區明德路上超商，日前有位男顧客及店員好意提醒其餘顧客戴口罩，被提醒的男子心生不滿，朝男顧客右臂大力搥打，男顧客被打飛倒在地上，男子變本加厲，揪住蹲在收銀台內的店員又是一頓猛扯；警方已鎖定相關犯嫌，將移請衛生局依傳染病防治法裁處。
本月13日23時30分，中壢區明德路上的萊爾富有3男1女進入店內，熱心顧客及店員好意提醒應配戴口罩，卻讓他們心生不滿，其中1名男子往男顧客的右臂猛搥，男顧客噴飛跌坐於1公尺外的地上；店員驚恐地蹲在收銀台後方想打電話報警，其中1名男子指著店員大聲咆哮，另1男子則手伸進收銀台內揪住店員衣領，一陣猛扯並捶打店員胸口後離開。
中壢警分局興國派出所獲報，趕到場時動手男子已離去，經警方調閱相關監視器畫面過濾涉案車輛，已鎖定相關犯嫌及車輛，正通知到案說明，另違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。
超商其餘店員表示，不清楚當天狀況，偶爾還是有顧客忘記戴口罩，店員都會主動提醒，當天夜班的店員並未受傷。
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