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男子疑逆向對撞上吊車 送醫傷重不治
高雄市一名劉姓男子今天上午11時許駕駛小貨車沿橋頭區中崎路由東向西行駛，準備到位於中崎路的苗圃工作，不明原因逆向直直撞上對向曾姓男子駕駛的吊車，劉男與曾男一度受困車內，曾男手腳擦傷送醫治療，劉男被救出時已無呼吸心跳，下午1點23分傷重不治，詳細肇事原因有待警方釐清。
根據後方車輛行車紀錄器影像顯示，劉男（45歲）當時駕駛小貨車準備至中崎路的苗圃工作，行經中崎路17號前一個轉彎處，車輛不知為何沒彎過去，直接跨越雙黃線逆向撞上曾男（41歲）駕駛的吊車，曾男當時準備前往大社區送貨，看到劉男小貨車雖緊急踩煞車，但還是閃避不及。
警消11點23分獲報趕到現場，因是車頭對撞，小貨車車頭幾乎被撞扁，吊車車頭玻璃則呈現蜘蛛網狀碎裂，零件散落一地，2車駕駛都受困車內動彈不得，曾男手腳擦挫傷意識清楚送醫救治，劉男被救出時已無生命跡象，送醫搶救後，院方於下午1點23分宣告不治。
警方對雙方駕駛實施酒測，曾男酒測值為零，劉男酒測值還有待醫院抽血檢驗，詳細肇事責任有待交通大隊進行後續分析研判。岡山警分局表示，將加強編排勤務針對該路段超速、大型車違規等重大違規取締，並加強民眾交通安全宣導，提醒民眾駕車應減速慢行，以維護自身及他人安全。
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