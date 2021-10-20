快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子疑逆向對撞上吊車 送醫傷重不治

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子今天上午11時許駕駛小貨車沿橋頭區中崎路由東向西行駛，準備到位於中崎路的苗圃工作，不明原因逆向直直撞上對向曾姓男子駕駛的吊車，劉男與曾男一度受困車內，曾男手腳擦傷送醫治療，劉男被救出時已無呼吸心跳，下午1點23分傷重不治，詳細肇事原因有待警方釐清。

根據後方車輛行車紀錄器影像顯示，劉男（45歲）當時駕駛小貨車準備至中崎路的苗圃工作，行經中崎路17號前一個轉彎處，車輛不知為何沒彎過去，直接跨越雙黃線逆向撞上曾男（41歲）駕駛的吊車，曾男當時準備前往大社區送貨，看到劉男小貨車雖緊急踩煞車，但還是閃避不及。

警消11點23分獲報趕到現場，因是車頭對撞，小貨車車頭幾乎被撞扁，吊車車頭玻璃則呈現蜘蛛網狀碎裂，零件散落一地，2車駕駛都受困車內動彈不得，曾男手腳擦挫傷意識清楚送醫救治，劉男被救出時已無生命跡象，送醫搶救後，院方於下午1點23分宣告不治。

警方對雙方駕駛實施酒測，曾男酒測值為零，劉男酒測值還有待醫院抽血檢驗，詳細肇事責任有待交通大隊進行後續分析研判。岡山警分局表示，將加強編排勤務針對該路段超速、大型車違規等重大違規取締，並加強民眾交通安全宣導，提醒民眾駕車應減速慢行，以維護自身及他人安全。

高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區中崎路今中午11時許發生小貨車與吊車對撞事故，其中一名劉姓小貨車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝

車禍

延伸閱讀

高雄吊車與小貨車對撞 1駕駛無生命跡象急救中

相關新聞

好意提醒男子戴口罩 桃園超商店員、顧客遭揮拳飛跌坐地

又發生超商攻擊事件，在桃園中壢區明德路上超商，日前有位男顧客及店員好意提醒其餘顧客戴口罩，被提醒的男子心生不滿，朝男顧客...

男子疑逆向對撞上吊車 送醫傷重不治

高雄市一名劉姓男子今天上午11時許駕駛小貨車沿橋頭區中崎路由東向西行駛，準備到位於中崎路的苗圃工作，不明原因逆向直直撞上...

上網求職要小心！女子把存摺影本上傳險成詐騙人頭

莊姓女子上網應徵會計助理工作，自稱公司人事主管請她加LINE等候通知，要求翻拍存摺封面傳給公司。昨天她接獲公司指示，請她...

影／退休翁險被妹子詐30萬老本 遇警糗喊:別跟小孩說

台中市八旬賴姓老翁已退休，他近日接到綽號「娜娜」的女子傳訊，邀約投資基金，賴詢問後得知3個月獲利可翻倍，因此想投入30萬...

石門水庫下游釣魚被罰1萬釣客怨 北水局：禁釣公告明顯

桃園市大溪區大漢溪水域從石門水庫往下，一直到新北市鶯歌區的鳶山堰都屬於水質水量保護區，禁止釣魚和所有污染水源的活動，不過...

國1賓士車疑爆胎害2車撞落邊坡 駕駛卻棄車落跑

國道一號岡山段南向351.7公里處今天上午8時許發生3車擦撞事故，一輛賓士轎車疑似右前輪爆胎，失控擦撞蔡姓男子駕駛的半聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。