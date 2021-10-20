影／基隆港裝危險品貨櫃掉落受損 易燃液體外洩拉警報
基隆港西岸陽明貨櫃場今天凌晨0點多發生貨櫃掉落意外，造成易燃液體「丙二醇甲醚醋酸酯」外洩，港警拉封鎖線戒護，防止人車靠近衍生其他意外。環境事故專業技術小組人員到場後，以帆布及沙包圍堵確認不再洩漏後，業者吊起貨櫃由貨櫃車運離現場。
基隆港務消防隊今天凌晨0點19分接到基隆港務分公司監控中心通報，陽明貨櫃場有危險品貨櫃掉落，出動人車前往現場，發現「丙二醇甲醚醋酸酯」外洩， 通知北區毒災應變諮詢中心派遣台北隊、宜蘭隊到場處理。
毒災應變諮詢中心人員1點20分抵達，現場偵檢濃度尚無燃燒之虞，環境事故專業技術小組人員以帆布覆蓋洩漏口，降低化學物質揮發，並沙包完成圍堵，確認不會持續洩漏後離開現場。
貨物所屬化學廠商下午展開移櫃作業，將貨櫃吊放在貨櫃車準備運走時，因貨櫃變形導致車身搖晃，重新吊下貨車，改將變形較少一側為底，再行載運駛出港區，未造成人員受傷。
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