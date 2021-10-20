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上網求職要小心！女子把存摺影本上傳險成詐騙人頭

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓女子上網應徵會計助理工作，自稱公司人事主管請她加LINE等候通知，要求翻拍存摺封面傳給公司。昨天她接獲公司指示，請她將戶頭內匯入55萬多元領出來到台南市南區萬年路交給黃姓男子，莊女驚覺被當成詐欺人頭戶，馬上報案，警方圍捕黃到案。

33歲莊女昨天中午11點多接獲公司通知，公司請裝潢工人要到台南辦公事整裝修，會將修繕費匯到她的戶頭，請她領出來交給裝修商。

她依指示分別至銀行和自動櫃員領取14筆金額共55萬8千元， 把錢帶到萬年路的公園交給63歲的黃姓男子。莊女交款後才驚覺被當成人頭戶，就近至派出所報案。警方筆錄作到一半時，莊女接獲公司指示，請她再至戶頭領取2筆金額共20萬，依指示交給裝修商。

員警見機不可失，將計就計，請莊女佯裝配合，派多名便衣警力埋伏，最後在新興路的超商前，將自稱「裝修商」黃姓男車手逮捕歸案。黃供稱他是第一次當車手從台北南下取款。警方對他的說法存疑，將進一步查證。

六分局長陳錦文說，許多求職廣告可能都潛藏詐騙的危機，民眾找工作時，可優先透過政府的就業服務中心舉辦徵才博覽會來找工作，求職前，應主動蒐集求職公司的背景資料，多方查證，或透過警政署「165」專線洽詢，才能避免上當被當成人頭戶。

黃姓男車手（身穿白色上衣者），被警方逮補。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男車手（身穿白色上衣者），被警方逮補。記者黃宣翰／翻攝

求職 車手

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