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影／退休翁險被妹子詐30萬老本 遇警糗喊:別跟小孩說

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬賴姓老翁已退休，他近日接到綽號「娜娜」的女子傳訊，邀約投資基金，賴詢問後得知3個月獲利可翻倍，因此想投入30萬老本投資，賴翁前天到銀行要匯款時，被行員發現有異，趕緊通知警方到場勸阻，經警方、行員仔細說明後，賴翁才知可能上當，還尷尬的拜託警方「千萬不要跟我的子女講」。

台中市第二警分局立人所警員劉俊成、伍震傑在18日獲報，85歲賴姓老翁疑遭人投資詐騙，要匯款30萬元到陌生的帳戶，行員認為有異狀，才通知警方到場協助。

賴姓老翁向警解釋，他是公務員退休，平常獨居在家，近日接到一名綽號「娜娜」的女子傳訊，推薦投資，他點擊簡訊的網路連結後，加入一個LINE群組，該名女子就以LINE電話打給賴，並稱只要3個月的時間，按照群組內「老師」的指示操作基金，即可獲利翻倍，他才想要「加減賺」，投入30萬的退休金

賴翁還說，他還跟「娜娜」說，自己年紀大有老花眼，要自己操作恐有難度，所以「娜娜」又給了他一個私人帳戶，要他把退休金匯進去，所以他當天才到銀行匯款。

警方聽到老翁說明後，判定是詐騙集團「假投資真詐騙」伎倆，要賴翁不要匯款，但賴翁起初認為員警想阻止他賺錢的好機會，不相信「娜娜」會騙人，還堅稱自己是自願提議請對方代為操作，沒有被逼迫。

不過在警方、行員輪番勸說，「錢沒有那麼好賺」，並仔細說明投資詐騙的相關案例、話術，賴翁才相信自己中了詐騙陷阱，打消匯款念頭，感謝警方、行員耐心勸說，但最後還拜託警方，「千萬不要跟我的子女說，怕被罵」。

分局長陳家銘表示，民眾投資應循合法管道，標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等話術應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，若仍有疑問，請撥打165反詐騙專線查證，以免蒙受損失。

台中市八旬賴姓老翁在18日險被歹徒投資詐騙，幸好第二警分局立人所警員、銀行行員勸說，才保住賴翁30萬退休金。記者陳宏睿／翻攝
台中市八旬賴姓老翁在18日險被歹徒投資詐騙，幸好第二警分局立人所警員、銀行行員勸說，才保住賴翁30萬退休金。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 退休金

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