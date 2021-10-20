高雄男不明原因亡 遺體旁留有天然氣管
高雄市子楠梓區楠梓新路一棟大樓管理員今天上午10時許疑似聞到濃濃瓦斯味，警消獲報到場，拉封鎖線避免瓦斯不慎引爆，並在大樓內一間住宅發現一名莊姓男子倒臥在廚房地上已明顯死亡，旁邊留有天然氣軟管，莊男詳細死因有待警方報請橋頭地檢署檢察官相驗後釐清。
據了解，莊男（55歲）昨晚曾因買車借用登記與女兒發生爭執，莊男太太今天上午8時許出門買早餐時，莊男沒有異狀，莊妻10點30分回到家中，卻發現莊男倒臥在廚房地上，馬上請大樓管理員協助報案聯繫警方及救護人員，但因莊男已明顯死亡，現場交由員警進行後續處理。
楠梓警分局鑑識人員到場採證，發現現場房門無破壞痕跡，房內也無打鬥爭吵跡象、窗戶半開通風，仍有瓦斯濃度餘味，現場無遺留遺書，詳細死因還有待檢察官相驗後釐清。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言