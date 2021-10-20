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高雄男不明原因亡 遺體旁留有天然氣管

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市子楠梓區楠梓新路一棟大樓管理員今天上午10時許疑似聞到濃濃瓦斯味，警消獲報到場，拉封鎖線避免瓦斯不慎引爆，並在大樓內一間住宅發現一名莊姓男子倒臥在廚房地上已明顯死亡，旁邊留有天然氣軟管，莊男詳細死因有待警方報請橋頭地檢署檢察官相驗後釐清。

據了解，莊男（55歲）昨晚曾因買車借用登記與女兒發生爭執，莊男太太今天上午8時許出門買早餐時，莊男沒有異狀，莊妻10點30分回到家中，卻發現莊男倒臥在廚房地上，馬上請大樓管理員協助報案聯繫警方及救護人員，但因莊男已明顯死亡，現場交由員警進行後續處理。

楠梓警分局鑑識人員到場採證，發現現場房門無破壞痕跡，房內也無打鬥爭吵跡象、窗戶半開通風，仍有瓦斯濃度餘味，現場無遺留遺書，詳細死因還有待檢察官相驗後釐清。

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高雄市楠梓區楠梓新路一棟大樓莊姓住戶因不明原因死亡，房內無打鬥痕跡、遺體旁留有天然氣軟管。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠梓新路一棟大樓莊姓住戶因不明原因死亡，房內無打鬥痕跡、遺體旁留有天然氣軟管。記者陳玫伶／翻攝

檢察官 早餐 高雄市

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