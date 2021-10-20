聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫下游釣魚被罰1萬釣客怨 北水局：禁釣公告明顯
桃園市大溪區大漢溪水域從石門水庫往下，一直到新北市鶯歌區的鳶山堰都屬於水質水量保護區，禁止釣魚和所有污染水源的活動，不過還是有釣客看上這裡水質清澈，魚多又好釣，經常到攔河堰出口的地方垂釣。
日前駐守石門水庫的警力在靠近中庄調整池上游的攔河堰勸導釣客離開，有人不理我當場被以違反水利法開1張罰單，必須繳納1萬元罰款，釣客抱怨相關的告示牌距離攔河堰有300公尺遠，根本不知道這裡不能釣魚，不過水利單位表示石門水庫一直到鳶山堰這一段畫入水質水量保護區多年，路邊就有告示牌，保七警力經常到這裡巡邏，都是先勸導，民眾如果不聽才開單告發。
市議員陳治文接到民眾反映，表示上周到攔河堰釣魚的時候，警察過來勸導，有釣客不肯離開，當場收了一張罰單，一聽要罰1萬元，當然會覺得心痛，也對現場沒有告示牌覺得不妥。陳治文認為北水局應該可以進一步研究看看是不是要在現場設置告示牌，提醒民眾不能有違法的行為，不然一個告示牌離現場遠遠的，民眾開車經過不會停下來仔細看。
到過攔河堰釣魚的民眾表示，因為這裡的水是石門水庫排放的水水質好，魚多有沒有汙染，喜歡釣魚的人都會想來這裡釣魚。北水局說明，現場是中庄調整池上游和月眉停車場之間的攔河堰，也是鳶山堰地水質水量保護區，禁止釣魚捕撈還有任何有污染水源虞慮的活動，規範以經很多年，民眾要注意基本上石門水庫一直到鳶山堰，都是水質水量保護區，已經在路邊明顯的位置設置標示牌，提醒民眾還配合遵守法律。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言