石門水庫下游釣魚被罰1萬釣客怨 北水局：禁釣公告明顯

桃園市大溪區大漢溪水域從石門水庫往下，一直到新北市鶯歌區的鳶山堰都屬於水質水量保護區，禁止釣魚和所有污染水源的活動，不過還是有釣客看上這裡水質清澈，魚多又好釣，經常到攔河堰出口的地方垂釣。

日前駐守石門水庫的警力在靠近中庄調整池上游的攔河堰勸導釣客離開，有人不理我當場被以違反水利法開1張罰單，必須繳納1萬元罰款，釣客抱怨相關的告示牌距離攔河堰有300公尺遠，根本不知道這裡不能釣魚，不過水利單位表示石門水庫一直到鳶山堰這一段畫入水質水量保護區多年，路邊就有告示牌，保七警力經常到這裡巡邏，都是先勸導，民眾如果不聽才開單告發。

市議員陳治文接到民眾反映，表示上周到攔河堰釣魚的時候，警察過來勸導，有釣客不肯離開，當場收了一張罰單，一聽要罰1萬元，當然會覺得心痛，也對現場沒有告示牌覺得不妥。陳治文認為北水局應該可以進一步研究看看是不是要在現場設置告示牌，提醒民眾不能有違法的行為，不然一個告示牌離現場遠遠的，民眾開車經過不會停下來仔細看。