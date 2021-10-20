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國1賓士車疑爆胎害2車撞落邊坡 駕駛卻棄車落跑
國道一號岡山段南向351.7公里處今天上午8時許發生3車擦撞事故，一輛賓士轎車疑似右前輪爆胎，失控擦撞蔡姓男子駕駛的半聯結車，半聯結車再失控追撞中線車道趙姓女子駕駛的轎車，半聯結車跟趙女轎車雙雙滑落邊坡，賓士轎車駕駛則從邊坡逃逸，目前國道警察持續追查中。
據了解，事發當時賓士轎車違規行駛在外側路肩，疑因右前輪爆胎，往左擦撞行駛在外側車道的蔡男（33歲）半聯結車，半聯結車也跟著失控再往左追撞趙女（32歲）駕駛的轎車，兩車相撞後失控一路往右前方撞擊外側護欄滑落邊坡，賓士轎車則打橫停在中線車道。
蔡男自行脫困，手部有輕微擦傷拒絕送醫，趙女一度受困車內，經救護人員到場協助脫困，趙女頭部、肢體擦傷、意識清楚送醫。現場一片狼藉，賓士轎車被撞爛，半聯結車則卡在邊坡上，現場一度封鎖外線車道及中線車道，直到11點32分才開放通行。
國道警察第五大隊員警到場為蔡男、趙女實施酒測值皆為零，因賓士轎車駕駛肇事後從邊坡逃逸不知所蹤，目前警方正調閱監視器等資訊持續追查駕駛到案說明。
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