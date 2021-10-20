影／台中輕熟女深夜蹲橋墩爆哭 四警出動齊安撫

台中警方日前凌晨在巡邏時，發現一名身材姣好女子蹲坐橋墩旁崩潰大哭，鄭女向警方表示，自己因為跟男友吵架所以心情不好，但又不知道怎麼辦，才會跑出來，員警在了解狀況後，便將女子帶回所內休息，並充當「心靈導師」陪陪伴她。

台中市第一警分局大誠所員警葉家琪、吳耀宗於16日，深夜凌晨3時許執行巡邏勤務，行經中區成功路、吉祥街路口時，突然聽見在路旁橋墩上，不停傳來女子哭泣的聲音，仔細看發現是32歲的鄭姓女子坐在路旁崩潰大哭，警方擔心她安危，便主動上前關心了解狀況。

員警詢問鄭女是否需要幫助，但鄭女仍不止哭泣，於是員警持續安撫，直到其情緒較平穩後才向警方表示，自己因為和男友大吵一架心情不好，一時不知如何是好才出門走走散心，怎知越走心情越難過，才只好坐在一旁橋墩上默默哭泣。

員警葉家琪見鄭女情緒還是相當大，加上已是深夜時段，擔心她獨自一人在外相當危險，於是連同前來支援的員警孫嘉鴻、吳東育，向女子安撫並說到「大家都是過來人，吵架只是一時的，妳的身體健康才是最重要的。」鄭女才逐漸卸下心防，讓警方將她帶回派出所休息聊聊天，等到鄭女心情較平穩之後，便頻頻向警方道謝後離開。

警方呼籲，民眾在心情不佳時可尋求協助，避免在深夜時分在外逗留，以防發生危害，另外民眾有困難時，警方也會盡其所能給予關懷和協助。