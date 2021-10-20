快訊

虎豹潭救溺超過90小時…上午尋獲陳姓少女 劉姓女童仍失蹤

MLB／紅襪押先發救援失敗 太空人單局7分扳平系列賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中輕熟女深夜蹲橋墩爆哭 四警出動齊安撫

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中警方日前凌晨在巡邏時，發現一名身材姣好女子蹲坐橋墩旁崩潰大哭，鄭女向警方表示，自己因為跟男友吵架所以心情不好，但又不知道怎麼辦，才會跑出來，員警在了解狀況後，便將女子帶回所內休息，並充當「心靈導師」陪陪伴她。

台中市第一警分局大誠所員警葉家琪、吳耀宗於16日，深夜凌晨3時許執行巡邏勤務，行經中區成功路、吉祥街路口時，突然聽見在路旁橋墩上，不停傳來女子哭泣的聲音，仔細看發現是32歲的鄭姓女子坐在路旁崩潰大哭，警方擔心她安危，便主動上前關心了解狀況。

員警詢問鄭女是否需要幫助，但鄭女仍不止哭泣，於是員警持續安撫，直到其情緒較平穩後才向警方表示，自己因為和男友大吵一架心情不好，一時不知如何是好才出門走走散心，怎知越走心情越難過，才只好坐在一旁橋墩上默默哭泣。

員警葉家琪見鄭女情緒還是相當大，加上已是深夜時段，擔心她獨自一人在外相當危險，於是連同前來支援的員警孫嘉鴻、吳東育，向女子安撫並說到「大家都是過來人，吵架只是一時的，妳的身體健康才是最重要的。」鄭女才逐漸卸下心防，讓警方將她帶回派出所休息聊聊天，等到鄭女心情較平穩之後，便頻頻向警方道謝後離開。

警方呼籲，民眾在心情不佳時可尋求協助，避免在深夜時分在外逗留，以防發生危害，另外民眾有困難時，警方也會盡其所能給予關懷和協助。

台中32歲鄭姓女子日前半夜心情不好，獨自坐在中區一處的橋墩上嚎啕大哭，員警見狀上前安撫了解情況，也擔心她安危，便將她帶回台中第一警分局大誠所內休息。記者劉柏均／翻攝
台中32歲鄭姓女子日前半夜心情不好，獨自坐在中區一處的橋墩上嚎啕大哭，員警見狀上前安撫了解情況，也擔心她安危，便將她帶回台中第一警分局大誠所內休息。記者劉柏均／翻攝

台中市

延伸閱讀

影／嚇！「玩命關頭」真實版 汽車撞倒機車又飛車

從鐵路高架工地4樓高處墜落死亡 今報驗釐清男子死因

串連雙北84年舊橋逐步退場　中正橋9日起改走新便橋

花蓮箭瑛大橋紀念廊道啟用 追思44年前2護童殉難師

相關新聞

序號都相同！高雄男拿偽造五倍券消費 辯稱：撿來的

高雄蔡姓男子4天前拿振興五倍券，到漫畫書店消費，店家事後發覺五倍券紙質粗糙，是偽造的消費券，報警處理，警方循線查捕到蔡，...

影／台中輕熟女深夜蹲橋墩爆哭 四警出動齊安撫

台中警方日前凌晨在巡邏時，發現一名身材姣好女子蹲坐橋墩旁崩潰大哭，鄭女向警方表示，自己因為跟男友吵架所以心情不好，但又不...

弘仁會成員涉討工程款 北山會暴力5打1 警逮6人送辦

自稱是竹聯弘仁會的許姓男子，10月19日晚上9點多，至台北市北投區稻香路索討工程款債務，見許姓債務人不在家，竟向屋內爸媽...

燒金紙不慎釀災 南投大飯店頂樓起火

南投市南投大飯店頂樓今竄出濃煙，警消隨後獲報發生火警，因火災地點為飯店，且周邊住商林立，隨即調派鄰近警義消人車馳援，不過...

登大鬼湖1死1傷 消防局清查網路揪團領隊 竟無相關證照

一組21人登山團隊，在網路揪團出發登大鬼湖，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近發生事故釀1死1傷...

小黑狗墜樓獲救 2鐵鍊嵌體內

新竹市1隻小黑狗16日被民眾發現從自家4樓墜樓，動保志工獲報趕抵，發現小黑狗身上有2條鐵鍊已嵌進肉體、相當痛苦，所幸送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。