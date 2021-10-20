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弘仁會成員涉討工程款 北山會暴力5打1 警逮6人送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

自稱是竹聯弘仁會的許姓男子，10月19日晚上9點多，至台北市北投區稻香路索討工程款債務，見許姓債務人不在家，竟向屋內爸媽討債10萬元，許債務人的表弟陳男，涉嫌找來鉅星匯潑蟑案出資的吳姓男子等人，5打1痛毆許男，警方獲報迅速到場，依照聚眾鬥毆、恐嚇、傷害等罪嫌，逮捕6人移送士林地檢署偵辦。

警方指出，32歲許男自稱是竹聯弘仁會成員，許債務人的36歲陳姓表弟則自稱是北山會成員，許男昨晚前往稻香路討債工程款，許債務人不在家，許男轉而向許的父母討債，嗆聲要求當場付10萬元，否則無法向老大交代，會一直上門討債。

許債務人得知狀況後，隨即通知陳姓表弟到場，陳涉嫌找來了吳姓、何姓、張姓、唐姓男子到場支援，涉嫌痛毆許男，還疑似拿磚頭打人，噴辣椒水等手段攻擊。

吳男身分為今年5月間，涉嫌出資雇人在鉅星匯國際宴會廳潑蟑螂，會場正舉辦大安臥龍義警中隊教間典禮餐敘，席開70桌，雙北警局長、多名民意代表皆在場。

警方表示，接獲民眾報案後派出快打部隊到場，現場已無打架，但雙方互控傷害，受傷的許男經送醫後無大礙，全案陳男等5人刑法聚眾鬥毆，恐嚇、傷害等罪嫌移送偵辦，討債的許男則涉恐嚇、傷害等罪，也移送士林地檢署偵辦。

北投分局呼籲，任何不法份子挑戰公權力的行為，警方絕對不會坐視不管，必定嚴辦到底，將影響社會暴亂弭平，以維護治安平穩。

警方獲報暴力討債案，派出快打警力至現場，逮捕6名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方獲報暴力討債案，派出快打警力至現場，逮捕6名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝

債務 恐嚇

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