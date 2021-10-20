燒金紙不慎釀災 南投大飯店頂樓起火

南投市南投大飯店頂樓今竄出濃煙，警消隨後獲報發生火警，因火災地點為飯店，且周邊住商林立，隨即調派鄰近警義消人車馳援，不過10分鐘不到，飯店人員即回報已自行撲滅，疑燃燒金紙不慎釀災，幸及時撲滅，未造成人員傷亡及財損。

南投縣消防局指出，今上午10時14分獲報，南投大飯店頂樓冒出濃濃黑煙，考量其為飯店恐有房客，且位居市區，周邊住商密集，因此隨即調派南投、草屯、中興、鳳鳴及碧興5分隊人車馳援，並同步群呼義消及通知110前往交通管制。

而在警義消人車前往路上，還不到10分鐘時間，約在上午10時22分就收到飯店人員來電回報，得知頂樓冒煙後，館內人員即前往了解，發現是燒金紙不慎引燃雜物，但燃燒面積不大，在火勢未擴大前，已迅速用用水自行撲滅火勢。