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台南玉井農用搬運車上坡翻覆 重壓駕駛救出無生命跡象
台南市玉井區台20線康寧教養院前上午9點25分許，一輛農用搬運車翻落，台南市消防局出動玉井分隊前往救護，52歲姚姓駕駛被壓住胸部已明顯OCHA（到院前心肺功能停止），救出後送麻豆新樓搶救。玉井警分局初步勘查發生地點是私人果園道路，朝意外事故由偵查隊調查中。
台南市消防局據報發生地點是在台南玉井區三埔里康寧殘障教養院前，三埔里陳姓里長向分隊報案，說玉井康寧教養院前面有民眾被搬運車壓住。上午9點26分接獲報案，玉井消防分隊9點33分抵達現場，傷者已由現場民眾從搬運車下移出，呈現OHCA。
據家屬表示，傷者遭搬運車壓住半個小時後有路人經過才發現，請里長協助報案。發生地點是傷者的芭樂園，早上出門工作，疑要上坡時因斜坡太陡，警方推測可能是上坡時不慎翻車。
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