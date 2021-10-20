序號都相同！高雄男拿偽造五倍券消費 辯稱：撿來的

蔡姓男子涉嫌拿偽造五倍券，到漫畫書店消費。記者林保光／翻攝

高雄蔡姓男子4天前拿振興五倍券，到漫畫書店消費，店家事後發覺五倍券紙質粗糙，是偽造的消費券，報警處理，警方循線查捕到蔡，還在他身上搜出另張面額同是500元的五倍券，依詐欺、偽造有價證券罪嫌，將蔡移送法辦。

據了解，10月16日晚間10時許，蔡姓男子（43歲）到高雄市新興區某漫畫書店消費，一進門就手持面額500元的五倍券，問店家能不能用五倍券消費，店家表示可以，收下他的五倍券，登記序號，後來發覺紙質粗糙，報警發現是偽造五倍券。

警方據報，調閱店家監視器畫面，發覺是蔡姓男子涉嫌持偽造五倍券消費，離開時還換裝躲避查緝。

警方根據蔡離開後所騎的機車，查出他住高雄市苓雅區，埋伏2天，昨天傍晚5點多見蔡返家圍上，在他身上另找到1張同偽造的500元五倍券，票面序號完全相同，逮捕他查辦。

蔡承認在漫畫店使用五倍券消費，但稱這些五倍券都是在街上撿來，不曉得五倍券是偽造的。