仁武女嬰送托身亡 社會局重申兒虐事件零容忍

高雄市仁武區11個月大女嬰在保母家中疑摔倒送醫不治，高雄市社會局今天表示，對家長的痛心感同身受，會提供後續司法協助，還女童公道，並重申對兒虐事件零容忍。

網紅「鳳梨」吳泓逸日前在臉書貼出高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，因頭部撞擊，兩眼及頭部出血送醫不治。社會局啟動重大兒虐調查機制，報地檢署偵辦；也勒令保母停止托育、撤銷其居家托育登記，終身不得再擔任托育人員。

高雄市府在事發後持續與女嬰家屬聯繫，社會局副局長葉玉如今天到女童家中慰訪，表示對家長的痛心感同身受，一定會持續協助家屬處理後續。另除了關懷家屬，也會提供後續司法溝通協助，要還女童公道。

社會局表示，每一個兒童都是政府需要極力守護的對象，將透過各項機制運作，維護兒童生命安全。也再次重申對兒虐事件零容忍。

社會局指出，保母的托育環境和安全一直都是重視的一環，未來也將報請中央權管單位，重新檢視保母資格的審查機制，不再讓憾事發生。