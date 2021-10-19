快訊

旅客新規定 松機等5機場飛離島免篩檢明起上路

已造冊又預約！台中萬名長者搶第二劑莫德納 市府回應

仁武女嬰送托身亡 社會局重申兒虐事件零容忍

中央社 / 高雄19日電

高雄市仁武區11個月大女嬰在保母家中疑摔倒送醫不治，高雄市社會局今天表示，對家長的痛心感同身受，會提供後續司法協助，還女童公道，並重申對兒虐事件零容忍。

網紅「鳳梨」吳泓逸日前在臉書貼出高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，因頭部撞擊，兩眼及頭部出血送醫不治。社會局啟動重大兒虐調查機制，報地檢署偵辦；也勒令保母停止托育、撤銷其居家托育登記，終身不得再擔任托育人員。

高雄市府在事發後持續與女嬰家屬聯繫，社會局副局長葉玉如今天到女童家中慰訪，表示對家長的痛心感同身受，一定會持續協助家屬處理後續。另除了關懷家屬，也會提供後續司法溝通協助，要還女童公道。

社會局表示，每一個兒童都是政府需要極力守護的對象，將透過各項機制運作，維護兒童生命安全。也再次重申對兒虐事件零容忍。

社會局指出，保母的托育環境和安全一直都是重視的一環，未來也將報請中央權管單位，重新檢視保母資格的審查機制，不再讓憾事發生。

高雄市仁武區一名未滿周歲的女嬰送醫不治，家屬質疑案情不單純。圖／取自鳳梨吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名未滿周歲的女嬰送醫不治，家屬質疑案情不單純。圖／取自鳳梨吳泓逸臉書

保母 托育

延伸閱讀

仁武女嬰疑遭虐死 阿公：希望保母愧疚一輩子

仁武女嬰疑遭保母兒虐致死 家屬批檢方態度不佳

影／仁武保母涉虐待11個月大女嬰 將終生不能從事托育

女嬰「頭部撞擊重創亡」保母遭私刑報復　鳳梨發聲了！

相關新聞

嚇死！板橋租屋處被放血淋淋死豬頭 妙齡女嚇到想搬家

新北市板橋20多歲張姓女子在板橋租屋，14日下午出門時發現門口竟然有一顆「死豬頭」，調閱監視器明顯看出犯嫌避開監視器鏡頭...

國道北上新營交流道前兩車相撞翻覆 車頭全毀1駕駛OHCA

國道北上288.公里北上靠近新營交流道前，下午4點27分發生兩台自小客車相撞車禍，其中一輛車頭嚴重毀損，駕駛受困車內明顯...

仁武女嬰送托身亡 社會局重申兒虐事件零容忍

高雄市仁武區11個月大女嬰在保母家中疑摔倒送醫不治，高雄市社會局今天表示，對家長的痛心感同身受，會提供後續司法協助，還女...

大鬼湖登山團釀1死1傷 領隊沒證照也沒為團員保險

一團21人的大鬼湖登山團11日發生2人墜崖意外，造成1死1傷，屏東縣消防局調查發現此團是在網路揪團，巫姓領隊沒有相關證照...

罕見！在診所Google評論留負評 虛構醫護「談笑風生」遭訴

新北市一名許姓女子在Google上，給予一家新莊的小兒科診所「一顆星」負評，還稱林姓醫生在看診時，與護理師談笑風生；就診...

基隆港貨櫃吊掛出意外 船上指揮手遭晃動貨櫃擊中死亡

基隆港東11碼頭17日凌晨發生一起工安意外，朱姓貨櫃指揮作業人員指揮吊掛作業時，被貨櫃擊中，送醫不治。檢警採證釐清死因，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。