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罕見！在診所Google評論留負評 虛構醫護「談笑風生」遭訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名許姓女子在Google上，給予一家新莊的小兒科診所「一顆星」負評，還稱林姓醫生在看診時，與護理師談笑風生；就診時，診間內沒有女性護理師陪同等語。診所發現負評後，認為許女所述不實，對她提告。許女到案後，稱記錯了，不是故意為之，新北地檢署不採信她的說詞，今依加重誹謗、妨害信用罪嫌起訴她。

檢警調查，許女去年10月兩次在Google評論上，對某家小兒科診所留下一顆星負評，更在評論中寫下，林姓醫生看診時一直跟護理師「談笑風生」；就診時，診間內沒有女性護理師陪同等語。

檢警查出，許女確實曾在去年10月間兩度到該診所看診。不過，看診時，女性護理師在診間中陪同，且醫師並未跟護理師聊天。

診所提告指出，他們發現許女在Google評論及臉書粉絲專頁都留下不實評論，與許女溝通後，她也不肯道歉，因此提告。

許女到案後表示，否認犯行，她稱可能記錯了。檢方傳喚證人，證稱許女看診時有女性護理師陪同，且醫師未在看診時與護理師聊天，加上監視器畫面佐證，檢方認定許女涉犯加重誹謗、妨害信用罪嫌，今將她起訴，並請求法院從重依妨害信用罪論處。

許姓女子在Google評論給一家診所一顆星負評，更虛構不實情節，遭診所提告，新北地檢署依加重誹謗、妨害信用罪嫌起訴她。圖／聯合報系資料照
許姓女子在Google評論給一家診所一顆星負評，更虛構不實情節，遭診所提告，新北地檢署依加重誹謗、妨害信用罪嫌起訴她。圖／聯合報系資料照

護理師 醫師

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