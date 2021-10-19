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基隆港貨櫃吊掛出意外 船上指揮手遭晃動貨櫃擊中死亡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆港東11碼頭17日凌晨發生一起工安意外，朱姓貨櫃指揮作業人員指揮吊掛作業時，被貨櫃擊中，送醫不治。檢警採證釐清死因，並報請檢方相驗。警方約談許姓橋式起重機司機及現場黃姓督導，依過失致死罪嫌送辦，檢方2萬元交保。

檢警指出，朱男（45歲）當時指揮吊掛，把一只貨櫃從岸邊地面，透過橋式起重機吊到船上甲板，當時甲板上的貨櫃4個角落的固定樁，有1個沒有卡住，他要調整時，突遇強風及風浪，貨櫃輪晃動扯斷船上的固定基座，貨櫃撞到朱男，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。

檢警表示，由於吊掛時，橋式起重機和船上指揮手要互相配合，是哪一個環節有問題，還要釐清查明。

家屬昨天招魂。檢警採證並報請檢方相驗，調查事故生原因及責任歸屬。警方指出，已製作相關人及死者家屬筆錄，並調閱案發現場週遭監視器、製作現場圖；目前已將案發橋式機、貨櫃以封鎖線封閉，禁止操作、移動，並通報勞檢單位調查。

基隆港貨櫃吊掛出意外，船上指揮手被擺動貨櫃撞擊死亡。記者游明煌／翻攝
基隆港貨櫃吊掛出意外，船上指揮手被擺動貨櫃撞擊死亡。記者游明煌／翻攝
基隆港貨櫃吊掛出意外，船上指揮手被擺動貨櫃撞擊死亡。記者游明煌／翻攝
基隆港貨櫃吊掛出意外，船上指揮手被擺動貨櫃撞擊死亡。記者游明煌／翻攝
基隆港貨櫃吊掛出意外，船上指揮手被擺動貨櫃撞擊死亡。記者游明煌／翻攝
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基隆港 碼頭

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