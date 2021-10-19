嚇死！板橋租屋處被放血淋淋死豬頭 妙齡女嚇到想搬家

新北市板橋20多歲張姓女子在板橋租屋，14日下午出門時發現門口竟然有一顆「死豬頭」，調閱監視器明顯看出犯嫌避開監視器鏡頭並擺放豬頭，顯然相當熟悉張女住家，她報警時十分驚慌說「以為板橋治安比較好」。警方今傍晚逮到涉案的31歲劉姓男子，劉男稱曾與張女交往，不滿被張女索討債務，一時氣憤才想嚇她，劉男訊後將依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。

據了解，張女為了工作北上，在新北市板橋租下一套房。14日下午4點，她一步出門口就看到一顆血淋淋的死豬頭擺在樓梯口，嚇壞獨居的她，立刻聯繫男友協助。

兩人調閱公寓內監視器，看到一雙疑似男性的手將豬頭放在張女家的樓梯口，巧妙躲掉監視器鏡頭，只拍到手在調整豬頭位置，讓豬頭的臉正對張女家門。

張女看完監視器畫面，認為自己應該被跟蹤，且該嫌犯對她家環境很熟悉，還放了恐怖的死豬頭，讓她心驚膽顫。當晚隨即到海山警分局新海派出所報警。

張女說，板橋是新北市中心，治安應該很好，沒想到被她遇到這等怪事，還說犯嫌不落網，她都睡不著，想搬家。

警方獲報後，調閱監視器畫面，發現一名31歲的劉姓男子涉案，劉男先開租來的車到張女住家附近，再轉搭計程車到現場。