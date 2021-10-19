快訊

傳富邦金董事長蔡明興隔離期間確診？公司出面回應了

賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

嚇死！板橋租屋處被放血淋淋死豬頭 妙齡女嚇到想搬家

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市板橋20多歲張姓女子在板橋租屋，14日下午出門時發現門口竟然有一顆「死豬頭」，調閱監視器明顯看出犯嫌避開監視器鏡頭並擺放豬頭，顯然相當熟悉張女住家，她報警時十分驚慌說「以為板橋治安比較好」。警方今傍晚逮到涉案的31歲劉姓男子，劉男稱曾與張女交往，不滿被張女索討債務，一時氣憤才想嚇她，劉男訊後將依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。

據了解，張女為了工作北上，在新北市板橋租下一套房。14日下午4點，她一步出門口就看到一顆血淋淋的死豬頭擺在樓梯口，嚇壞獨居的她，立刻聯繫男友協助。

兩人調閱公寓內監視器，看到一雙疑似男性的手將豬頭放在張女家的樓梯口，巧妙躲掉監視器鏡頭，只拍到手在調整豬頭位置，讓豬頭的臉正對張女家門。

張女看完監視器畫面，認為自己應該被跟蹤，且該嫌犯對她家環境很熟悉，還放了恐怖的死豬頭，讓她心驚膽顫。當晚隨即到海山警分局新海派出所報警。

張女說，板橋是新北市中心，治安應該很好，沒想到被她遇到這等怪事，還說犯嫌不落網，她都睡不著，想搬家。

警方獲報後，調閱監視器畫面，發現一名31歲的劉姓男子涉案，劉男先開租來的車到張女住家附近，再轉搭計程車到現場。

劉男稱，曾與張女交往，不滿被張女索討債務，一時氣憤想嚇她，才提著豬頭放在張女家門口。劉男訊後將依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。

張女一出門驚見樓梯口被擺著死豬頭，警告意味濃厚，嚇得她找來男友幫忙，協助報警。記者王怡蓁／翻攝
張女一出門驚見樓梯口被擺著死豬頭，警告意味濃厚，嚇得她找來男友幫忙，協助報警。記者王怡蓁／翻攝
劉男今被警方逮捕，訊後將依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。記者王怡蓁／翻攝
劉男今被警方逮捕，訊後將依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。記者王怡蓁／翻攝
31歲的劉姓男子提著豬頭到張女家恐嚇。記者王怡蓁／翻攝
31歲的劉姓男子提著豬頭到張女家恐嚇。記者王怡蓁／翻攝

監視器 恐嚇

延伸閱讀

虎豹潭暴漲導致6人被沖走 新北將檢視相關活動

尷尬！衝派出所報機車失竊 小偷背影好熟悉…是妹妹騎走

不滿鄰居裝監視器侵犯隱私 女醫提告獲賠償384萬

相關新聞

嚇死！板橋租屋處被放血淋淋死豬頭 妙齡女嚇到想搬家

新北市板橋20多歲張姓女子在板橋租屋，14日下午出門時發現門口竟然有一顆「死豬頭」，調閱監視器明顯看出犯嫌避開監視器鏡頭...

國道北上新營交流道前兩車相撞翻覆 車頭全毀1駕駛OHCA

國道北上288.公里北上靠近新營交流道前，下午4點27分發生兩台自小客車相撞車禍，其中一輛車頭嚴重毀損，駕駛受困車內明顯...

影／不滿用餐與友人隔桌坐 南投牧師動手推打服務生

南投縣埔里鎮盧姓牧師日前與友人至牛排店用餐，因不滿被要求用餐5人因店內防疫規範要隔桌用餐，竟動手推打服務生，雙方爆發衝突...

國道新營段重大車禍 自小客貨車逆向行駛對撞翻覆命危

國道北上288.公里北上靠近新營交流道前，下午4點27分發生兩台自小客車相撞車禍造成一名駕駛受困救出時已無生命跡象，國道...

主治醫師侵占愛腎協會100多萬元還逃漏稅 遭檢警約談

社團法人新北市愛腎研究與健康推廣協會理事長、恩主公醫院主治醫師張嘉峯遭檢警查出涉嫌逃漏稅。檢警調查，張男從2018年起，...

影／國道橫越3線道要下交流道 小客車遭聯結車撞引連環車禍

臉書社群八卦村民貼了一段影片，畫面中可以看到國道1號湖口路段，有1自小客貨車由內車道變換至外側道下交流道時，遭外側車道1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。