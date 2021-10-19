影／不滿用餐與友人隔桌坐 南投牧師動手推打服務生

南投縣埔里鎮盧姓牧師日前與友人至牛排店用餐，因不滿被要求用餐5人因店內防疫規範要隔桌用餐，竟動手推打服務生，雙方爆發衝突，過程全被店內監視器拍下，雙方互告傷害，警方證實確有此事已受理偵辦，當天推打畫面今也曝光。

據了解，盧男本月12日與4名友人到埔里當地牛排店用餐，因店家防疫規定從嚴，店內3排座位採取第2排完全淨空，第1、3排隔桌開放，全店僅有7桌可內用，盧因不滿用餐5人被拆成2桌，中間還隔了第2排，竟動手推打服務生。

牛排店業者表示，盧男一行5人當天由年僅18歲的何姓服務生分別帶往第1、3排座位相隔而坐，何要幫忙點餐時，盧與另名友人自行坐到須淨空的第2排，何因此說明說明該店防疫措施，並請他們坐回原位，未料對方卻大動肝火，還動手。

盧男質疑麥當勞等店都已取消隔板、梅花坐等規定，不滿何姓服務生仍要求他們一行人拆開坐，為此憤怒搥桌站起，還連番猛推服務生胸口，使他二度撞上後方桌腳，何生也因此出手防衛，雙方爆發衝突，店長及盧男友人則趕緊將2人隔開。

現場爭執雖平息，但何生因被盧男推撞，造成其胸、背部有擦挫傷，家長得知後帶他去醫院驗傷並報警；盧男也控對方出手，他也結實挨了一拳，因此雙方互告傷害，警方今則證實確有此事，並表示，目前已受理進一步調查偵辦。