大鬼湖登山團釀1死1傷 領隊沒證照也沒為團員保險

一團21人的大鬼湖登山團11日發生2人墜崖意外，造成1死1傷，屏東縣消防局調查發現此團是在網路揪團，巫姓領隊沒有相關證照，也沒為團員投保登山綜合險，將依法開罰。

這團大鬼湖登山團9日從屏東三地門鄉三德檢查哨入山，11日在大鬼湖的檜木營地2人墜崖，造成1死1傷的山難，直到15日才將罹難者和傷者用空勤直升機吊掛下山。

屏縣消防局調查，這一團是透過網路揪團，巫姓領隊沒有相關證照，也沒為團員投保。

屏東縣消防局副局長李彬正接受中央社記者電訪表示，根據「屏東縣登山活動管理自治條例」規定，前往縣府公告的管制山域，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，同時須為成員投保包含登山事故險及登山緊急救援費用險的登山綜合保險，違者可處新台幣1萬至5萬元不等罰款。

李彬正表示，巫姓領隊已違反「屏東縣登山活動管理自治條例」相關規定，消防局將組審查委員會討論罰款額度及是否求償相關搜救費用，目前搜救費用還沒有估算出來。