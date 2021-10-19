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新北議員服務處遭破壞 失業男看了政論節目太激動

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

國民黨籍新北市議員廖先翔位於汐止區的服務處昨傍晚遭人破壞，嚇壞服務處內的工作人員。警方獲報後，三小時內迅速逮到涉嫌犯案的36歲陳姓男子，由於陳男情緒不穩，在母親陪同下完成偵訊，後續將依毀損罪嫌送辦。

警方獲報，廖先翔服務處在18日下午5點左右遭破壞，門口海報遭撕毀，信箱也被拆掉，丟棄在樓梯間，服務處工作人員以及附近民眾都受到驚嚇。

警方調閱監視器，三小時就在涉案的陳男家中逮到他，不過他情緒不穩，很激動，不願配合警方調查。警方持續安撫，陳男才冷靜下來，在母親陪同下接受偵訊。

據了解，陳男長期精神狀況不穩，因失業在家，看了政論節目後情緒激動，想發洩對社會的不滿，才會突然到議員服務處破壞。警詢後，將依毀損罪嫌函請士林地檢署偵辦。

警方獲報，廖先翔服務處在18日下午5點左右遭破壞，門口海報遭撕毀，信箱也被拆掉，丟棄在樓梯間，服務處工作人員以及附近民眾都受到驚嚇。記者王怡蓁／翻攝
警方獲報，廖先翔服務處在18日下午5點左右遭破壞，門口海報遭撕毀，信箱也被拆掉，丟棄在樓梯間，服務處工作人員以及附近民眾都受到驚嚇。記者王怡蓁／翻攝
陳男失業在家，看了政論節目後情緒激動，到議員服務處破壞發洩，事後悠哉的走在大馬路上。記者王怡蓁／翻攝
陳男失業在家，看了政論節目後情緒激動，到議員服務處破壞發洩，事後悠哉的走在大馬路上。記者王怡蓁／翻攝
國民黨籍新北市議員廖先翔位於汐止區的服務處昨傍晚遭人破壞，警方獲報後三小時便逮到涉案的陳姓男子。記者王怡蓁／翻攝
國民黨籍新北市議員廖先翔位於汐止區的服務處昨傍晚遭人破壞，警方獲報後三小時便逮到涉案的陳姓男子。記者王怡蓁／翻攝

監視器 汐止

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