國道新營段重大車禍 自小客貨車逆向行駛對撞翻覆命危

國道北上288.公里北上靠近新營交流道前，下午4點27分發生兩台自小客車相撞車禍造成一名駕駛受困救出時已無生命跡象，國道警察初步調查是逆向上國道肇禍，何姓駕駛逆向行駛曾先擦撞另一車造成兩車事故，又在約7公里後與另一車相撞，因撞擊力道猛烈，車頭全毀，何男被救出時傷勢嚴重，醫院還在急救中。

台南市消防局下午據報新營區國道北上288.9公里處車禍，派遣麻豆、下營、官田共5車11消防人員趕往，現場發現一名患者受困車內明顯OHCA，另一名輕傷，約5時許患者脫困，連同輕傷患都由救護車送往柳營奇美醫院急救。

現場撞擊力道相當大，其中自小貨車翻覆四輪朝天，車頭幾乎全毀，國道警察調查，何姓自小客貨駕駛下午4點16分從國道一號281公里（新營北向地磅）逆向往南行駛於內側車道，4點23分在288.9公里處與順向行駛內側車道廖姓駕駛的自小客車對撞而肇事。何男逆向行駛在283公里處有一車因閃避他的車子，擦撞行駛中線車道汽車肇事。

何姓駕駛受困車內被救出時已無生命跡象，另一車只有車頭受損，駕駛輕傷無大礙，後續國道新營分隊處理，兩車駕駛人酒測值待醫院抽血檢驗，逆向行駛的何姓駕駛傷勢嚴重、廖姓駕駛輕傷意識清醒，這起車禍共2人受傷，皆送往柳營奇美醫院救治。