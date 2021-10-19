主治醫師侵占愛腎協會100多萬元還逃漏稅 遭檢警約談

社團法人新北市愛腎研究與健康推廣協會理事長、恩主公醫院主治醫師張嘉峯遭檢警查出涉嫌逃漏稅。檢警調查，張男從2018年起，利用捐款給愛腎協會取得捐款收據，再將款項匯回個人戶頭，涉嫌侵佔愛腎協會100多萬元，逃漏稅30多萬元。今新北地檢署指揮板橋分局，兵分三路搜索張男戶籍地、居住地及協會，查扣帳冊，並傳喚張男及2名證人到案說明。

檢警查出，腎臟科主治醫師張嘉峯利用擔任愛腎協會理事長的機會，從2018年起，為了逃漏稅，捐款給協會後，取得捐款收據，浮報列舉的扣除額，再將捐款匯回個人帳戶。