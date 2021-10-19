主治醫師侵占愛腎協會100多萬元還逃漏稅 遭檢警約談
社團法人新北市愛腎研究與健康推廣協會理事長、恩主公醫院主治醫師張嘉峯遭檢警查出涉嫌逃漏稅。檢警調查，張男從2018年起，利用捐款給愛腎協會取得捐款收據，再將款項匯回個人戶頭，涉嫌侵佔愛腎協會100多萬元，逃漏稅30多萬元。今新北地檢署指揮板橋分局，兵分三路搜索張男戶籍地、居住地及協會，查扣帳冊，並傳喚張男及2名證人到案說明。
檢警查出，腎臟科主治醫師張嘉峯利用擔任愛腎協會理事長的機會，從2018年起，為了逃漏稅，捐款給協會後，取得捐款收據，浮報列舉的扣除額，再將捐款匯回個人帳戶。
檢警調查，張男涉嫌侵佔愛腎協會100多萬元，逃漏稅30多萬元，涉犯業務侵占及以不正方法逃漏稅罪嫌。新北地檢署檢察官張恆嘉今指揮重案組檢查事務官及板橋分局兵分三路，兵分三路搜索張男戶籍地、居住地及協會，查扣帳冊，並傳喚張男及2名證人到案說明，以釐清案情。
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