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一言不合就亮刀！萬華行政中心爆砍人案 警方即時逮人

涉追撞金鼎獎作家致死 外送員否認過失3萬獲保

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

金鼎獎作家陳柔縉，本月15日騎單車在新北市淡水區遭賴姓Uber Eats外送員從左側追撞，摔車重傷昏迷，醫師曾對他開刀搶救，昨天仍因顱內嚴重出血不治。賴姓外送員辯稱他當時車速僅20，否認有過失，士林地檢署訊後予以3萬元交保。

警方調查，50歲Uber Eats賴姓外送員15日下午5時46分左右，下班返家途中騎車行經淡水區中正東路二段往三芝方向，不明原因往右追撞騎單車的陳柔縉，兩人均摔車，賴右手僅擦挫輕傷，陳則是頭部撞擊昏迷，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，今天因顱內嚴重出血不治。

士林地檢署今天司法相驗，並通知賴姓外送員到案，他辯稱當時時速只有20，否認過失致死，訊後予以賴3萬元交保。

陳柔縉曾任聯合報政治組記者、新新聞周刊資深記者，現為專欄作家。著有《總統的親戚》、《台灣西方文明初體驗》（2005獲新聞局金鼎獎）、《宮前町九十番地》、《囍事台灣》、《台灣摩登老廣告》、《人人身上都是一個時代》（2009獲金鼎獎）、《台灣幸福百事》。

陳柔縉本月15日騎單車遭追撞搶救不治。記者林昭彰／翻攝
陳柔縉本月15日騎單車遭追撞搶救不治。記者林昭彰／翻攝

外送員 金鼎獎

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